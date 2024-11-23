Сборная Украины по баскетболу: в оптимальном составе за путевкой на Евробаскет

23 ноября сборная Украины по баскетболу проведет номинально домашний матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2025 против сборной Израиля. Игра пройдет в столице Латвии на площадке "Рига Арены". На паркете сойдутся сборные, занимающие на данный момент 2-е и 4-е места в турнирной таблице.

Спустя два дня, 25 ноября, команды там же проведут повторный матч, где хозяином уже выступит сборная Израиля. Команда этой страны также не может принимать соперников дома из-за войны с Ливаном и Палестиной.

Тонкости регламента

В квалификации к Евробаскету-2025 принимают участие 32 команды, разбитые на 8 групп по 4 команды. По три лучших из них выйдут в финальную часть. Но… Наряду с остальными в квалификационном турнире участвуют четыре команды-хозяйки будущего Евробаскета – сборные Латвии, Кипра, Польши и Финляндии. И в тех группах, где представлены эти команды, соответственно, выйдут в финальный турнир по две лучшие сборные, не считая хозяев будущего турнира.

Сборной Украины в этом плане повезло. В Группу А не попала ни одна команда-хозяйка Евробаскета. Нашими соперниками, помимо сборной Израиля, являются команды Словении и Португалии. Не участвовала украинская сборная и в пре-квалификационных соревнованиях, благодаря своему высокому рейтингу.

Впрочем, попасть в тройку сильнейших – не занять последнее место в группе, кажется, тоже будет не самой легкой задачей.

Плохое начало

Сборная Украины, мягко говоря, не самым удачным образом стартовала на нынешнем Евробаскете. При этом, по рейтингу украинцы слабее и словенцев, и израильтян, но вот сборная Португалии попала в основной турнир из пре-квалификации. И эту команду подопечные Виталия Степановского точно должны были обыгрывать. Но…

В первом игровом окне, в феврале 2024 года, португальцы проявили себя достаточно сплоченным коллективом, знающим как добиться поставленной задачи. И если в очень напряженном домашнем матче с Израилем команда уступила с минимальным счетом 70:72, то уже спустя три дня в Риге, в игре с украинцами в такой же напряженной концовке оказалась сильнее – 77:79. И это поражение команды Виталия Степановского может стать определяющим во всем отборочном турнире. Украинцы проиграли номинально самому слабому сопернику в домашнем поединке.

Да и стартовали в нынешнем отборочном турнире украинцы далеко не самым лучшим образом, уступив в Копере сборной Словении, что называется, "без вариантов" – 73:87.

Как исправлять ситуацию? Набирать очки в играх с более сильными оппонентами. И, разумеется, настраиваться на ответный матч в Португалии. Но, если сборная Словении пока не теряет очков, уверенно выигрывая матч за матчем, то вот команда Израиля едва не потеряла баллы в игре с португальцами, да и Словении проиграла с разницей в 9 очков (79:88), и выглядит далеко не так уверенно в отборочном турнире.

"Настрой только на победу"

Свой тренировочный сбор перед спаренными матчами с командой Израиля украинская сборная начала 18 ноября. В общей сложности, до первой игры команда должна провести 6 тренировок. После этого команда будет иметь возможность провести тренировку перед второй игрой в Риге.

Защитник команды Илья Сидоров отмечает:

"Настрой только на победу, ведь мы потерпели обидное поражение в матче против Португалии в первом окне. Откладывать все на заключительное окно не хочется, у нас собрался серьезный состав, все ключевые игроки, кроме тех кто играет в НБА, все приедут. Настраиваемся играть оба матча на максимум. У Израиля сильная сборная с сильными игроками в составе. Независимо от того, будут игроки команд-участниц Евролиги или нет, у них сильная команда, достаточно качественных игроков из сильного внутреннего чемпионата. Точно легко не будет. В расширенном списке есть и Мадар, и Соркин, думаю, что это будут основные игроки нашего соперника. Но все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим матчам, чтобы не отталкиваться от игры соперника. У нас собрался один из сильнейших составов после Евробаскета, в последнее время многие игроки пропускали матчи сборной из-за травм. Сейчас все ребята выступают в сильных чемпионатах, имеют достаточное игровое время. Будет очень интересно посмотреть на сборную в этом составе".

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"Очень важно попасть на сам турнир"

Вернулся в баскетбол в целом, и в сборную, в частности, после годичной паузы в силу личных причин Богдан Близнюк, который уже имеет опыт выступлений на Евробаскете в составе сборной:

"Прежде всего, очень важно попасть на сам турнир. На последнем Евробаскете мы хорошо начали, но результат против Польши был не таким, как ожидали. Ту игру надо было брать. Сейчас у нас более-менее тот же состав и очень хочется снова попасть на Евробаскет и показать лучший результат. Игры с Израилем – очень важные. Мы все будем бороться и собираемся выигрывать, потому что надо побеждать, других вариантов нет. Поэтому думаем только о победах. Как хочешь, красиво или некрасиво, главное – выиграть матчи. Много молодых ребят, которые стараются, Максим Кличко, и Даниил Сипало. Они большие, сильные игроки, молодые, учатся. Много новых комбинаций, для меня в том числе. Поэтому понемногу запоминаем все в первые дни. Но у них есть потенциал, главное стабильно все делать каждый день и учиться".

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Завсегдатаи Евробаскета

Сборную Украины можно назвать крепким середняком европейского баскетбола, завсегдатаем чемпионата Европы. Наша команда дебютировала на Евробаскете-1997 в Испании, где заняла 13-е итоговое место. Затем команда пропустила турнир 1999 года, а начиная с 2001-го приняла участие в 8 турнирах из 10. За это время команда пропустила только соревнования в 2007 и 2009 годах.

Лучшим выступлением в истории сборной Украины стал турнир 2013 года в Словении, где команда дошла до четвертьфинала. Кстати, благодаря тому успеху, украинцы и дебютировали на чемпионате мира-2014, где заняли итоговое 18-е место. На ЧМ сборной Украины больше не было, а на последнем Евробаскете-2022 команда заняла 12-ю позицию.

Кстати, если раньше Евробаскет проходил раз в два года, то после 2017-го – раз в четыре. Турнир-2022 был перенесен на год с 2021-го из-за пандемии коронавируса.

В любом случае, непопадание сборной Украины на Евробаскет-2025, впервые с 2009 года, после пяти турниров подряд с участием, будет большим ударом для всего отечественного баскетбола. От которого оправиться будет крайне тяжело.

Букмекеры не верят в наших

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом в паре Украина – Израиль номинальных гостей субботнего матча. Так, в отечественных конторах на победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 2,56 к 1, в то время как на Израиль – 1,49.

В крупнейших мировых букмекерских конторах средняя ставка на победу сборной Украины составит 2,45, а на победу израильтян – 1,47.

Где смотреть?

Прямой эфир субботнего матча в Украине будет доступен на канале XSport. Игра состоится 23 ноября, Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины:

Защитники: Илья Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франция), Александр Ковляр (Литкабелис, Литва), Иссуф Санон (Йонава, Литва), Александр Липовый (Аликанте, Испания);

Форварды: Павел Крутоус (Мелилья, Испания), Владимир Конев (Днепр), Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрей Войналович (Сабаз, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Даниил Сипало (Днепр), Сергей Павлов (Мелилья, Испания);

Центровые: Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия), Максим Кличко (Монако, Франция), Артем Пустовой (Ховентуд, Испания).

Опять же, стоит отметить возвращение в сборную Украины Богдана Близнюка и, конечно же, Иссуфа Санона. Также привлекает внимание дебютный вызов Максима Кличко, который этим летом играл за сборную Украины U-20 на чемпионате Европы. Кроме Максима дебютные вызовы получили Даниил Сипало и Ростислав Новицкий.