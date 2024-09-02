Сын Кличко тренируется с чемпионом Франции

Максим Кличко, сын эксчемпиона мира по боксу Виталия Кличко, присоединился к тренировочному лагерю Монако.

Об этом говорится в сообщении клуба в Instagram.

На фотографиях виден украинский баскетболист, который готовится с командой к новому сезону. Пока не объявлялось о подписании контракта между Максимом и Монако.

Отметим, что монегаски действующие чемпионы Франции по баскетболу и являются участниками Евролиги.

Напомним, что летом Кличко дебютировал за молодежную сборную Украины летом 2024 года. На чемпионате Европы в Дивизионе В 19-летний центровой за 15 минут набирал 6.9 очка, 5.1 подбора и 1.6 блок-шота.