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Михайлюк начал продавать шляпу с чемпионского парада: средства пойдут на поддержку Украины

Владислав Уткін — 27 июня, 15:45
Михайлюк начал продавать шляпу с чемпионского парада: средства пойдут на поддержку Украины

Защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк запустил продажу специальной шляпы с надписью "Boston Svi Party" с парада в честь чемпионства Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом украинский баскетболист сообщил в соцсетях.

Единица товара стоит 33 доллара. Все заработанные деньги пойдут украинским семьям, пострадавшим от вооруженной агрессии России.

Ранее мы сообщали, что Михайлюк стал вторым украинцем в истории после Станислава Медведенко, ставшего чемпионом НБА.

NBA Святослав Михайлюк Бостон Селтікс

Святослав Михайлюк

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