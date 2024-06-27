Михайлюк начал продавать шляпу с чемпионского парада: средства пойдут на поддержку Украины

Защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк запустил продажу специальной шляпы с надписью "Boston Svi Party" с парада в честь чемпионства Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом украинский баскетболист сообщил в соцсетях.

Единица товара стоит 33 доллара. Все заработанные деньги пойдут украинским семьям, пострадавшим от вооруженной агрессии России.

Ever since the parade when I walk around Boston, everyone has been asking where they can buy the Boston Svi Party hat. You can find them at https://t.co/6N34P1VRUL — Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) June 26, 2024

Ранее мы сообщали, что Михайлюк стал вторым украинцем в истории после Станислава Медведенко, ставшего чемпионом НБА.