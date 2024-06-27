Михайлюк начал продавать шляпу с чемпионского парада: средства пойдут на поддержку Украины
Защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк запустил продажу специальной шляпы с надписью "Boston Svi Party" с парада в честь чемпионства Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом украинский баскетболист сообщил в соцсетях.
Единица товара стоит 33 доллара. Все заработанные деньги пойдут украинским семьям, пострадавшим от вооруженной агрессии России.
Ранее мы сообщали, что Михайлюк стал вторым украинцем в истории после Станислава Медведенко, ставшего чемпионом НБА.