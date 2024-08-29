Карри согласовал новый контракт с Голден Стейт

Разыгрывающий Голден Стейт Уорриорз Стефен Карри договорился о новом соглашении с клубом.

Об этом сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Контракт будет рассчитан на один год и 62,6 млн. долларов. В прошлом сезоне Стеф заработал более 55 млн долларов.

В сезоне-2023/24 Карри набирал в среднем 26,4 очка, делал 4,5 подбора и 5,1 передачи. Ранее он был признан лучшим игроком в клатче регулярного чемпионата НБА, которую вручали впервые в истории лиги.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024

Напомним, что сборная США с Карри в пятый раз подряд выиграла Олимпийские игры. В финале американцы одолели хозяев турнира, Францию.