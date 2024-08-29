Карри согласовал новый контракт с Голден Стейт
Стефен Каррі
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Разыгрывающий Голден Стейт Уорриорз Стефен Карри договорился о новом соглашении с клубом.
Об этом сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Контракт будет рассчитан на один год и 62,6 млн. долларов. В прошлом сезоне Стеф заработал более 55 млн долларов.
В сезоне-2023/24 Карри набирал в среднем 26,4 очка, делал 4,5 подбора и 5,1 передачи. Ранее он был признан лучшим игроком в клатче регулярного чемпионата НБА, которую вручали впервые в истории лиги.
Напомним, что сборная США с Карри в пятый раз подряд выиграла Олимпийские игры. В финале американцы одолели хозяев турнира, Францию.