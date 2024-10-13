Скапинцев набрал 5 очков в разгромной победе Бостона над Филадельфией

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев набрал 5 очков за Бостон в товарищеской игре с Филадельфией.

Его команда одержала разгромную победу со счетом 139:89.

Центровый отыграл 9 минут. Дмитрий попал 2/2 двухочковых, а также 1/2 с линии штрафных. На его счету 1 подбор и 1 блок-шот.

В пассиве украинца 1 потеря и 2 фола. Показатель плюс-минус с ним на паркете "0".

"Tommy Heinsohn would've been proud"



Dmytro Skapintsev with the hook finish 👏 pic.twitter.com/GtmSAehdFN — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 13, 2024

Напомним, что свой дебютный матч за Юту провел Святослав Михайлюк. Он набрал 16 очков за 16 минут на паркете.