Скапинцев набрал 5 очков в разгромной победе Бостона над Филадельфией
Дмитро Скапінцев
ФБУ
Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев набрал 5 очков за Бостон в товарищеской игре с Филадельфией.
Его команда одержала разгромную победу со счетом 139:89.
Центровый отыграл 9 минут. Дмитрий попал 2/2 двухочковых, а также 1/2 с линии штрафных. На его счету 1 подбор и 1 блок-шот.
В пассиве украинца 1 потеря и 2 фола. Показатель плюс-минус с ним на паркете "0".
Напомним, что свой дебютный матч за Юту провел Святослав Михайлюк. Он набрал 16 очков за 16 минут на паркете.