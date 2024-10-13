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Скапинцев набрал 5 очков в разгромной победе Бостона над Филадельфией

Руслан Травкін — 13 октября, 09:11
Скапинцев набрал 5 очков в разгромной победе Бостона над Филадельфией
Дмитро Скапінцев
ФБУ

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев набрал 5 очков за Бостон в товарищеской игре с Филадельфией.

Его команда одержала разгромную победу со счетом 139:89.

Центровый отыграл 9 минут. Дмитрий попал 2/2 двухочковых, а также 1/2 с линии штрафных. На его счету 1 подбор и 1 блок-шот.

В пассиве украинца 1 потеря и 2 фола. Показатель плюс-минус с ним на паркете "0".

Напомним, что свой дебютный матч за Юту провел Святослав Михайлюк. Он набрал 16 очков за 16 минут на паркете.

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Дмитро Скапінцев

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