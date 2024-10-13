Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 16 очков в дебютном матче за Юту.

Его клуб в предсезонном поединке уступил Сан-Антонио со счетом 120:126.

Михайлюк отыграл 16 минут и 33 секунды. Украинец реализовал 2/4 двухочковых, 3/9 трехочковых, а также 3/3 с линии штрафных.

Святослав также сделал 1 подбор и отдал 2 результативных передачи. Украинец не допускал потерь и не фолил. Показатель плюс-минус с ним на паркете составил "+3".

Для игрока сборной Украины это дебютная игра за Джаз. В предыдущих товарищеских играх он не выходил на паркет.

Напомним, летом Михайлюк подписал с командой четырехлетний контракт. Для него это уже восьмой клуб по карьере в НБА.