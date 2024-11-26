Защитник сборной Украины стал игроком латвийского ВЭФ

Украинский разыгрывающий защитник Илья Сидоров стал игроком клуба ВЭФ.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского клуба в Instagram.

На протяжении предыдущих двух сезонов защитник сборной Украины выступал за Прометей, которому помог завоевать два титула Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

В сезоне 2014 Сидоров набирал в среднем 8,3 очка и 4,1 передачи за игру, тогда как в предыдущем сезоне он отличался в среднем 10 очками и 4,2 передачи за игру.

Нынешний сезон игрок начинал в составе французского Фос Прованса, за который в среднем за 19 минут на паркете набирал 4,8 очка и отдавал 4,6 передачи.

Отметим, что за ВЭФ также выступают украинцы Иссуф Санон и Вячеслав Бобров.

Сидоров набрал 8 очков и отдал 4 результативных передачи за сборную Украины в матче против Израиля в отборе на Евробаскет-2025, который состоялся 23 ноября.

25 ноября наша команда второй раз проиграла Израилю. После четырех туров "сине-октябрьские" с нулем побед занимают последнее место. Чтобы пройти дальше, нужно будет побеждать Словению и Португалию в февральском "окне" ФИБА.