Лень проиграл дебютный матч за Лейкерс Юте Михайлюка, Ирвинг победил Голден Стэйт в матче НБА

В ночь на четверг, 13 февраля, прошли сразу четырнадцать матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Алексей Лень на следующий же день после своего перехода в Лейкерс дебютировал за новую команду. И это произошло в матче против команды другого украинца – "озерники" поехали в гости к Юте Святослава Михайлюка.

Центровой, в отличие от своего земляка, вышел на паркет, где он провел почти 22 минуты. За это время Алексей набрал 4 очка, сделал 7 подборов и 2 передачи, реализовав 2 броска из 5. Он также записал на свой счет один блок-шот и три персональных фола.

Но дебютный матч Лень вряд ли захочет запомнить, потому что Лейкерс потерпели поражение 119:131. И это при том, что играли и ЛеБрон Джеймс, и Лука Дончич (на сокращенных минутах).

Сан-Антонио после провальной первой четверти пытался вернуться в игру с Бостоном, но получилось не очень. Филадельфия без Тайриза Мэкси и Джоэла Эмбиида снова проиграла, на этот раз Бруклину, а Нью-Йорк и Атланта с помощью овертайма забросили на двоих 297 очков за игру.

Кливленд продолжил побеждать, обновленный Сакраменто обыграл Новый Орлеан, Оклахома одолела Майами, а Хьюстон переиграл Финикс.

Нельзя не отметить, как Кайри Ирвинг, набравший 42 очка, почти в одиночку обыграл Голден Стэйт, а Клипперс нанесли поражение Мемфису, второй команде Запада.

НБА – регулярный сезон

13 февраля

Бостон – Сан-Антонио 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)

Вашингтон – Индиана 130:134 ОТ (27:25, 33:22, 37:37, 23:36, 10:14)

Орландо – Шарлотт 102:86 (28:20, 16:26, 23:19, 25:21)

Бруклин – Филадельфия 100:96 (29:27, 24:22, 23:17, 24:30)

Нью-Йорк – Атланта 149:148 ОТ (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11)

Торонто – Кливленд 108:131 (17:41, 26:27, 35:32, 30:31)

Миннесота – Милуоки 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33)

Новый Орлеан – Сакраменто 111:119 (26:34, 37:31, 23:27, 25:27)

Оклахома – Майами 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:8)

Чикаго – Детройт 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)

Хьюстон – Финикс 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)

Денвер – Портленд 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)

Юта – Лейкерс 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)

Даллас – Голден Стэйт 111:107 (32:31, 25:25, 26:22, 28:29)

Клипперс – Мемфис 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)

Напомним, что Алексей Лень стал только третьим украинцем в составе Лейкерс за всю историю франшизы из Лос-Анджелеса.