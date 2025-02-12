Лень стал третьим украинцем в истории Лос-Анджелес Лейкерс

Прошлой ночью Алексей Лень присоединился к новой команде, которой стали Лос-Анджелес Лейкерс.

31-летний украинец продолжит свою карьеру в составе одной из самых известных и титулованных франшиз в истории НБА. При этом центровой стал только третьим украинцем, который будет выступать в составе "пурпурно-золотых".

Первым представителем Украины в истории Лейкерс был Станислав Медведенко, который в начале 2000-х помог калифорнийцам взять два чемпионства (2001, 2002) и сделать трипит. Он выступал за ЛАЛ с 2000 по 2006 год.

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Летом 2018 года сине-желтую эстафету подхватил Святослав Михайлюк, которого Лос-Анджелес задрафтовал под 47-м пиком.

Однако в отличие от своего титулованного предшественника, свингмен сыграл в Лос-Анджелесе всего 39 матчей перед тем, как в феврале 2019 года его обменяли в Детройт.

В Лос-Анджелесе Алексей Лень будет играть вместе с четырехкратным чемпионом НБА ЛеБроном Джеймсом и Лукой Дончичем, который недавно присоединился к команде в результате обмена из Далласа.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.