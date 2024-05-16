Бостон Михайлюка одолел Кливленд и вышел в финал конференции, Даллас победил Оклахому: результаты матчей плей-офф НБА
В ночь на 16 мая состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бостон, за который выступает украинец Святослав Михайлюк, одолел Кливленд и вышел в финал Восточной конференции. Украинец весь поединок провел на скамейке запасных.
Также Даллас уверенно победил Оклахому-Сити, что позволило команде выйти вперед в серии (3:2).
НБА - Второй раунд плей-офф
16 мая
. Бостон - Кливленд 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)
Счет в серии - 4:1
Бостон прошел в следующую стадию.
Страна "Оклахома-Сити Оклахома-Сити - Даллас 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)
Счет в серии - 2:3
Счет в серии - 2:3 Следующая встреча состоится 19 мая в Далласе.
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Напомним, накануне Денвер с 40 очками Йокича победил Миннесоту, а Нью-Йорк Брансона выиграл у Индианы.