Клатч Жальгириса и Монако, Фенербахче победил Партизан, а Панатинаикос – Црвену Звезду: результаты Евролиги

Сегодня, 1 ноября, состоялось 5 матчей 7 тура Евролиги-2024/25.

Действующий победитель турнира Панатинаикос в напряженном поединке одолел Црвену Звезду, а Фенербахче победил другой сербский клуб – Партизан. Самое горячее противостояние игрового дня состоялось в Вильнюсе, где местный Жальгирис с преимуществом в одно очко одолел Монако.

Евролига – регулярный чемпионат

7 тур, 1 ноября

Фенербахче – Партизан 89:72 (22:15, 22:16, 23:22, 22:19)

Жальгирис – Монако 63:62 (20:11, 14:14, 9:18, 20:19)

Лион-Виллербан – Бавария 71:84 (17:19, 16:24, 16:21, 22:20)

Црвена Звезда – Панатинаикос 77:81 (18:18, 28:20, 12:17, 19:26)

Париж – Баскония 67:65 (18:16, 20:19, 19:13, 10:17)

Напомним, накануне Реал минимально уступил Маккаби, а Олимпиакос уверенно одолел Барселону. Все результаты предыдущего игрового дня – по этой ссылке.