Днепр разгромно проиграл Констанце в квалификации Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу Днепр потерпел разгромное поражение от румынской Констанцы в ответном матче Кубка Европы ФИБА

Уже в первой четверти коллектив Владимира Коваля уступил счету 30:18. После ровной второй 20-минутки игроки Днепра снова провели плохой отрезок, проиграв третью четверть 23:13. Старание украинской команды в заключительной части игры не принесли плодов – 22:14 и общий счет 84:71.

В первой игре днепряне одержали минимальную победу, однако по итогам двух встреч потерпели поражение.

Кубок Европы ФИБА-2024/25

Квалификация, первый матч, 24 сентября

Днепр – Констанца 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14)

Отметим, что Днепр – единственный украинский клуб, выступавший в еврокубках этого сезона. Констанца напрямую вышла в групповой этап, где ее уже ждут французский Шоле, бельгийский Антервпен и швейцарский Фрибург.

Днепр может попасть в Кубок Европы ФИБА, если попадет в список трех лучших команд, которые не смогли преодолеть отборочный этап.