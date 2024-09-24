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Потапенко вошел в тренерский штаб Детройта

Станіслав Лисак — 24 сентября, 12:48
Потапенко вошел в тренерский штаб Детройта
Getty Images

Бывший украинский баскетболист Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб Детройта, который будет работать в сезоне-2024/2025.

Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Украинец будет работать в должности помощника главного тренера Джея Би Бикерстаффа. Кроме этого, в тренерский штаб вошли Люк Уолтон, Сидни Лоу, Фред Уинсон, Кевин Берлесон, Джером Аллен и Джош Эстес.

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Напомним, что Виталий Потапанко является вторым результативным украинским игроком в истории НБА – 3995 очков. Он уступает только Алексею Лене с 4534 набранными баллами.

За свою карьеру Потапенко выступал за Кливленд, Бостон, Сиэтл и Сакраменто с 1996 по 2007 год. Ранее укаинец работал ассистентом в Кливленде и Мемфисе.

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