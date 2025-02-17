Подарки для украинца, страх воды, порезанный живот: 23 малоизвестных факта о Майкле Джордане

Сегодня свое 62-летие отмечает Майкл Джордан. "Его Воздушнество" прошел невероятный путь, который состоял из большого количества побед личных и командных.

Сайт Чемпион решил в честь дня рождения выдающегося спортсмена вспомнить 23 факта о нем.

Мы не брали общеизвестные: количество титулов, MVP, персональные рекорды, завершение карьеры, возвращение в баскетбол. Нашей задачей было найти то, о чем даже фанат баскетбола подзабыл, или вообще не знал.

Дебютный сезон в колледже и поворотный момент в карьере

Летом 1981 года 18-летний Майкл поступил в Университет Северной Каролины, где за год до этого он побывал на сборах и произвел сильное впечатление на тренера университетской команды Дина Смита.

Новая обстановка плохо влияла на Джордана, который играл за одну команду с Джеймсом Уорти и Сэмом Перкинсом. Если сравнивать со школьными временами, его одноклубники были значительно более высокого уровня. Еще и тренер Смит поставил Майкла на позицию атакующего защитника с акцентом на оборону, что было непривычно для юного баскетболиста – он же привык играть на атаку.

Несмотря на это, Майкл довольно быстро освоился на новой позиции в новой роли, благодаря чему заслужил место в стартовой пятерке. Сильные одноклубники, великолепный тренер и сам Эм Джей привели Северную Каролину к чемпионскому титулу.

В полуфинале был обыгран Университет Хьюстона с Хакимом Оладжувоном и Клайдом Дрекслером, а в финале был побежден Джорджтаунский университет с Патриком Юингом. Причем в этом поединке Джордан был самым настоящим героем. Именно его последний бросок стал чемпионским. Позже Майкл назвал этот бросок поворотным моментом в карьере.

Свой первый сезон в NCAA Майкл Джордан завершил с показателями 13,5 очка, 4,4 подбора и 1,8 передачи и в статусе Лучшего новичка. Неплохое начало, не так ли?

Главный страх в жизни: решающий промах, серьезная травма или... вода?

Для многих образ Майкла Джордана складывается в виде баскетболиста-максималиста, который ненавидит проигрывать, а потому поражение – главный его страх. Но это не так. Все куда более приземленно.

В 1992 году Джордан дал интервью журналу"Playboy", в котором он признался, почему его отталкивает плавание и сама вода.

"Однажды мы с близким другом пошли купаться, мы играли на волнах. Одна из них была такой большой, что унесла его вниз, и он вцепился в меня. Это называется смертельное увлечение, когда они знают, что в опасности и близки к смерти. Мне почти пришлось сломать ему руку. Он бы утащил меня за собой. Я не смог его спасти, он погиб. С тех пор я больше не захожу в воду. Мне тогда было семь-восемь лет. Сейчас я не подхожу близко к воде. Я не умею купаться, и я не шучу с водой", – рассказал тогда Майкл.

Но это был не единственный подобный случай.

Когда Джордану было 11, он чуть не утонул в бассейне бейсбольного лагеря. К счастью, будущую легенду баскетбола спас случайный прохожий. А во времена учебы в университете в бассейне утонула его девушка.

Первый в истории двукратный победитель слэм-данк контеста

Впервые в конкурсе по броскам сверху Эм Джей принял участие в своем первом же сезоне. В 1985 году он устроил настоящую битву с Домиником Уилкинсом, который полагался на свою мощность, тогда как Джордан пытался поразить всех своими элегантными движениями.

Тогда болельщики увидели по девять данков от каждого (да, в те времена баскетболистам приходилось попотеть). Но из-за не самых удачных двух попыток в финале Майкл проиграл.

Взяв перерыв, Джордан вернулся в конкурс 1987 года, где его основным соперником был Джером Керси из Портленда. Стабильно высокие баллы за все три финальные попытки принесли Майклу первый титул победителя конкурса.

А через год он защищал свой статус, к тому же, еще и Уилкинс тоже вернулся, чтобы устроить вторую дуэль. К ним присоединился Клайд Дрекслер, но в полуфинале он заметно уступил обоим соперникам.

После двух финальных попыток Джордан проигрывал три очка Уилкинсу, который получил дважды по 50. Игроку Буллз нужно было чудо, чтобы снова не проиграть этому же оппоненту. И это чудо случилось! Джордан получил 50, тогда как Доминику судьи дали лишь 45. В итоге Майкл Джордан стал первым двукратным победителем конкурса данков. Стоит ли вспоминать, что вторая битва с Уилкинсом проходила в Чикаго?

Худшие индивидуальные выступления

Даже у самых выдающихся бывают плохие дни, и Майкл Джордан не стал исключением. Хотя даже в его случае есть нюансы.

Все привыкли к тому, что Джордан был самым результативным игроком своей команды. И так оно и было. Но когда он во второй раз вернулся в НБА в составе Вашингтона, два раза он выдал что-то очень странное.

Майкл Джордан у матчі Вашингтон – Лейкерс (2 квітня 2002 року) Getty Images

2 апреля 2002 года в игре против Лейкерс за 12 минут на паркете Майкл набрал лишь два очка, реализовав один бросок с игры. Неудивительно, что Уизардс потерпели разгромное поражение 93:113.

А через восемь месяцев, 15 декабря все того же 2002 года Джордан повторил свой провал с двумя очками. И с одной стороны, он выступил в разы хуже: один из девяти бросков с игры за 40 минут. Но с другой, Вашингтон на этот раз победил. И да, на этот раз соперником был лишь Торонто (95:82).

Зарплата в последнем сезоне в Чикаго

Лучшие игроки лиги должны получать самую высокую зарплату в лиге. Это вполне очевидный тезис, которому, к сожалению, нынешние времена не всегда соответствуют.

По-настоящему большие деньги Джордан начал зарабатывать лишь за два года до второго завершения карьеры. За сезон-1996/97 он получил 30 миллионов долларов, а за сезон-1997/98 – 33 миллиона. Страшно представить, на какие суммы Эм Джей претендовал бы в наше время с нынешними зарплатами.

Заочный конфликт с Пиппеном

В апреле 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, в свет вышел мини-сериал "Последний танец", рассказывающий о карьере Майкла Джордана в Чикаго. В сериале особое внимание было уделено последнему сезону величайшего в джерси Буллз.

То, что в этом сериале было показано и рассказано, настолько разозлило бывшего одноклубника Джордана Скотти Пиппена, что тот спустя полтора года решил сжечь все мосты.

Майкл Джордан та Скотті Піппен Getty Images

В рамках рекламы своей книги"Unguarded" Пиппен раскритиковал Джордана, обвинив того в самовлюбленности и принижении заслуг других игроков Чикаго в чемпионских сезонах, якобы Майкл забрал всю славу себе, а поражения приписали кому угодно, но только не ему.

Дошло до того, что Скотти решил изменить свое мнение о величайшем игроке, передав этот статус ЛеБрону Джеймсу. Затем Пиппен обвинил Джордана в том, что он ни разу не получал награду лучшего защитного игрока, поскольку "все журналисты смотрели только на Джордана".

Как на все это отреагировал сам Майкл? Да никак, он не комментировал высказывания бывшего друга, который порой напоминает о себе.

Сын подхватил бывшую жену Пиппена

Возможно, у Пиппена есть еще одна причина злиться на Джордана, помимо "Последнего танца". Более пикантная причина.

В январе 2023 года в Сети появилась информация, что сын Майкла Маркус Джордан встречается с бывшей женой Скотти Ларсой. Были опубликованы фотографии, на которых парочка целовалась. Они вообще не стеснялись выставлять свои отношения на показ, а в декабре того же года они намекнули на потенциальную свадьбу.

Ларса Піппен та Маркус Джордан Getty Images

Вот только до нее дело так и не дошло. За последующие полгода парочка успела расстаться, сойтись и снова расстаться, на этот раз окончательно.

Интересно, как бы Скотти отреагировал на их свадьбу и тот факт, что сын Майкла мог стать отчимом их с Ларсой четверых детей?

Тюрьма, арбуз, самурайский меч – что может пойти не так?

Это не самая популярная история, но она вполне претендует на звание одной из самых нелепых.

В 2009 году был выпущен сборник ESPN с историями под названием "Кто такой Майкл Джордан". Сборник состоит из редких фотографий с небольшими историями из жизни Эм Джея. И вот одна из таких историй рассказывает о дне, когда Майкл мог погибнуть. Снова.

В 1982 году тренер Северной Каролины Дин Смит получил звонок от Билла Глесса, человека, который устраивал ежегодное шоу евангелистов для заключенных. Глесс просил Смита разрешить задействовать звезд его команды, на что тренер ответил отказом. Однако вскоре они договорились, что в этом мероприятии примет участие Майкл Джордан, на тот момент никому не известный баскетболист.

Вот только это шоу происходило уже после того, как Джордан забросил свой победный бросок в финале NCAA. А потому к заключенным Майкл прибыл уже в звездном статусе. Сначала все было хорошо: заключенные были рады увидеть молодую звезду и поиграть вместе с ним. Но то, что произошло дальше, могло лишить баскетбол будущей легенды.

Шоу состояло не только из спортивной части, но и из развлекательной. За нее отвечал эксперт по боевым искусствам Майк Крейн, который с завязанными глазами разрезал самурайским мечом предметы, лежавшие на животе добровольца.

Yahoo! Sports

Не сложно понять, что произошло дальше. Заключенные спровоцировали Джордана, говоря, что тот ни за что не согласится на такое. Майкл, как азартный человек, решил доказать обратное. Во время подготовки к трюку Джордан несколько раз успел передумать, после чего Крейн его успокоил, заверив, что он делал это миллионы раз, поэтому баскетболисту не о чем переживать.

В момент удара мечом Джордан слегка вздрогнул, из-за чего арбуз, лежавший у него на животе, не был разрезан пополам. Это не устроило заключенных, которые хотели 100%-го результата. Крейн решил повторить трюк и со второй попытки он разрезал ягоду. Вместе с арбузом он разрезал еще и кофту Джордана, что разозлило того, из-за чего игрок поспешно покинул мероприятие. Только в машине он обнаружил на себе довольно глубокий порез ниже пупка, в результате чего ему наложили три шва. К счастью, ни к чему серьезному это в дальнейшем не привело. Лишь к тому, что Глес после того случая отказался от услуг Крейна.

Собственный бренд текилы "Cincoro"

В 2016 году Майкл Джордан встретился в ресторане с владельцами баскетбольных франшиз Джинни Басс (Лейкерс), Уэсом Эденсом (Милуоки), Эмилией Фазалари и Виком Грусбеком (Бостон). Во время ужина они выяснили, что разделяют, кроме баскетбола, еще одну страсть – все они любят текилу.

Тот вечер считается днем рождения текилы"Cincoro" (с испанского cinco - пять, oro – золото). Этим они символизировали свою миссию по созданию золотого стандарта текилы.

Cincoro

Позор конкурса трехочковых бросков

Насколько великолепно Майкл Джордан выступал в слэм-данк контесте, настолько же провальным для него было участие в конкурсе трехочковых бросков.

Звезда Чикаго решил принять участие в конкурсе снайперов, имея на тот момент по сезону-1989/90 процент реализации бросков из-за дуги равный 39%. Его соперниками в тот вечер были Ларри Берд, Реджи Миллер, Джон Сандволд, Крейг Эло, Марк Прайс и одноклубник Крейг Ходжес.

Тогда НБА проводила конкурс в виде дуэли. Джордану выпало соревноваться с Ходжесом. И в отличие от одноклубника, Майкл был просто ужасен. Тогда как Крейг заработал 20 очков, Эм Джей в финале контеста мог похвастаться... пятью баллами.

"Я бы хотел забыть об этом. Думаю, я установил рекорд по наименьшему количеству набранных очков за все время, и ведь против меня никто не защищался. Меня это быстро опустило с небес на землю", – прокомментировал свое выступление Джордан.

И да, Эм Джей до сих пор владеет этим рекордом, который вряд ли в ближайшее время кто-то сможет (и уж тем более захочет) побить.

Культовая реклама "23 vs 39"

Незадолго до окончательного завершения карьеры Майкл Джордан снялся в рекламе Gatorade, которая оставила после себя заметный след.

В минутном ролике в игре один на один сошлись 39-летний и 23-летний Майклы. Молодой Джордан обыгрывал за счет энергии и скорости, а возрастной - за счет опыта и бросков. В самом конце к ним присоединился юный Майкл времен Университета Северной Каролины.

Если бы не баскетбол и бейсбол...

Как игроки и до, и после него, Майкл Джордан проводил тренировочные лагеря имени себя для детей, которые хотят стать баскетболистами.

Во время беседы с ребятами "Его Воздушество" спросили, что бы он делал, если бы не оказался в баскетболе и бейсболе. Здесь Джордан рассказал о своих временах в Университете Северной Каролины.

"Я учился в колледже и получил степень по предмету культурная география. Это введение в метеорологию. На самом деле я всегда хотел быть метеорологом (смеется). Не надо смеяться. Да, это забавно, но это то, чем я действительно хотел заниматься. Поэтому , если бы не баскетбол или бейсбол, я бы рассказывал вам, какая завтра будет погода", - рассказал тогда Майкл.

Первый даже вне паркета

Любовь Майкла Джордана к спорту настолько велика, что даже после завершения карьеры он не смог долго находиться вне баскетбольной среды.

В 2006 году он стал совладельцем и президентом по баскетбольным операциям Шарлотт Бобкетс (нынешние Хорнетс). В феврале 2010 года он победил в торгах за право выкупить контрольный пакет акций клуба у тогдашнего мажоритарного акционера Роберта Л. Джонсона.

Майкл Джордан, власник Шарлотт Горнетс Getty Images

Это сделало его первым в истории ассоциации игроком, который стал владельцем франшизы. Летом 2023 года он продал свой пакет акций Хорнетс за 3 миллиарда.

В 2016 году Джордан стал первым баскетболистом-миллардером в истории НБА. В том же году президент США Барак Обама наградит его Президентской медалью Свободы. По данным журнала Forbes, на 2025 год состояние Джордана оценивают в 3,5 миллиарда.

Два золота Олимпийских игр

Да, Майкл выигрывал две Олимпиады. Многие знают, что он был в Dream-Team во время Игр в Барселоне. А другое золото произошло еще до прихода в НБА.

Случилось это на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Тогда профессионалам из Национальной баскетбольной ассоциации нельзя было играть, поэтому играли только теми, кто учился в университете, или только что выпустился.

Так, были в составе американцев Сэм Перкинс, Патрик Юинг, Крис Маллин, Элвин Робертсон и другие игроки, карьера которых сложилась не так успешно. Был в том ростере и Майкл.

August 10, 1984: The U.S. men's Olympic basketball team defeats Spain, 96-65, to win gold at the Games of the XXIII Olympiad.



Michael Jordan scored 20 PTS, Wayman Tisdale had 14 PTS/6 REB and Sam Perkins had 12 PTS/7 REB in the gold medal game, played at the Forum in Inglewood. pic.twitter.com/qjzr8yzBgK — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) August 10, 2023

"Звездно-полосатые" выиграли все 8 матчей на турнире, а сам Джордан с показателем 17,9 очка за игру стал самым результативным в команде.

Возможно, труднее бы американцам было бы если бы приехали представители СССР, но коммунистическая страна решила не ехать в США на ОИ.

Песня-ассоциация

Фильм Рокки Бальбоа ассоциируется с "Eye of the Tiger", "Титаник" с культовым хитом Селин Дион "My Heart will go on", Александр Зинченко с низкосортным рэпом.

Майкл, и Чикаго Буллз его периода, "прикрепили" к себе композицию Sirius группы The Alan Parsons Project.

Там нет слов, но при ее прослушивании понимаешь, что под нее выходит крутой человек и его банда.

Хорошо ел и высыпался. Или...?

Майкл много раз побеждал на площадке или где угодно. Он побеждал и генетику.

Его рост – 198 см. Рост отца – 175. Мама еще ниже – 165. То есть, Майкл, похоже, действительно с детства имел отличный рацион и хорошо спал и не слезал с турника на заднем дворике .

Не хочется задумываться о личных вещах, но, найти жил ли где-то рядом с молодым семейством Джорданов какой-то двухметровый мужик найти не удалось. Конечно, это же шутка.

Нет ничего удивительного, что сын перерос родителей, но согласитесь, что 23 см это слишком.

Развод на 168 млн долларов

В начале осени 1989 года Майкл скромно отметил свадьбу на Хуаните Ваной. Она была моделью, старше баскетболиста почти на четыре года.

В браке у них родилось трое детей, но стабильная семейная жизнь понемногу начала распадаться.

Джордан подал на развод еще в 2002 году, однако пара сумела преодолеть трудности. Но не надолго. Официально они разошлись 29 декабря 2006 года. Чтобы не "застрять" в судебных делах легенда НБА согласился выплатить экс-супруге 168 млн долларов.

Впоследствии Майкл начал встречаться с другой моделью Иветт Прието, бывшей певицы Хулио Иглесиаса-младшего. На Рождество 2011 года Майкл во второй раз женился.

В начале 2014 года в Майкл в четвертый раз стал отцом. На этот раз, пользуясь баскетбольной терминологией, можно сказать, что произошел дабл-дабл. Иветт родила двух девочек-близнецов, которым дали имена Виктория и Изабель.

№23 – всегда. №45 – краткосрочно. №12. Что, какой №12?

Да, Майкл всегда ассоциировался именно с числом 23 на джерси. После первого возвращения пришлось поиграть меньшую часть сезона под №45.

Но в НБА одну игру он провел и под №12. Нет, это не какой-то жест в поддержку кого-то, или протест против чего-то. Просто перед матчем с Орландо охранники местного клуба "проспали" (или стали соучастниками и история умалчивает детали) кражу формы Майкла из раздевалки Буллз.

Конечно, встречу из-за этого Майкл пропускать не стал, а взял тренировочную майку "быков" с №12 и даже без фамилии.

On this date 28 years ago, Michael Jordan wore No. 12 after his jersey was stolen ... and still dropped 49 points. pic.twitter.com/Zd8bfosKgC — ESPN (@espn) February 14, 2018

Майкла это не сильно остановило: 49 очков (21/41 двухочковые, 0/2 трехочковые, 7/10 штрафные), 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот. А вот для Чикаго день не удался – поражение в овертайме 129:135.

Мэджик тот сезон завершили с показателем 18-64, хуже них играли лишь Нью-Джерси Нетс, у которых на 1 победу меньше.

Уважение к №23

Франшизы закрепляют номер за определенным игроком из-за ряда факторов: был лидером, отыграл много матчей, совершил подвиг или, не дай Бог, трагически ушел из жизни.

Майами вывели из обращения №23 из-за Майкла, хотя он не провел ни одного матча за Хит. Главной аргументацией стал вклад "Его воздушности" в баскетбол.

Но франшиза из Флориды вообще со своими приколами. №13 висит под куполом арены, но сейчас под ним выступает Бем Адебайо.

April 11, 2003: The Heat retire Michael Jordan's #23 jersey, then Jordan (age 40) scores 23 PTS (11-18 FG) in the first half of the Washington Wizards' 91-87 win at Miami. pic.twitter.com/VJYz6ImYTG — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) April 11, 2024

Все просто. Майами относительно молодая организация (появилась в 1988 году), поэтому решили в знак уважения внести цифру 13 в Зал славы организации через Дэна Марино.

Болельщики баскетбола, не бойтесь, все нормально такого игрока в лиге не было. Марино с 1983 до 1999 года был основным квотербеком местных Долфинз.

Майклов много не бывает

Еще до прихода Джордана в НБА его тезка, Майкл но Джексон, имел настоящую популярность.

Песня "Jam" от Короля поп-музыки может и не самый главный его хит. Более того, вероятно, даже в десятку не пробьется. Но она все равно запомнилась многим не только ритмическим стилем, но и тем, что в клипе снялся Джордан.

Через четыре года на большие экраны выйдет фильм "Космический Джем". Замечательная семейная комедия, где Майкл сыграл сам себя. Несмотря на отличные оценки и невероятные кассовые сборы, Джордан больше не снимался в художественных лентах.

Обожает криминальные сериалы

Возможно, он бы изменил мнение, если бы предложили роль в тех проектах, которые ему импонируют.

Легенда баскетбола обожает сериалы "Клан Спорано" и "Во все тяжкие", считая их лучшими.

Поэтому, сценаристам HBO, Netflix и другим надо просто создать сериал, где главным герой будет еще тем негодяем, но харизматичным. Есть уверенность, что Майкл согласится, ведь быть негодяем, но завоевывать сердца - это то, что он умел делать на протяжении карьеры.

Коллекция авто

Сигары, гольф, азартные игры. Нет ничего удивительного в том, что к таким хобби добавляется и любовь к уникальным автомобилям.

Недавно он отдал более одного млн долларов, чтобы стать владельцем спорткара, который разрабатывали специально под него.

1992 | Michael Jordan se baja de su Ferrari 512 TR para asistir al Game 5 frente a los New York Knicks pic.twitter.com/khZn4a4Adn — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 26, 2024

Всего при жизни он известен тем, что передвигался на Ferrari 512 TR, Ferrari 599 GTB Fiorano, Porsche 911 Turbo S (964 и 993 поколения), Aston Martin DB9 Volante, Bugatti Veyron и другие.

Прислал подарки украинцу

В конце декабря 18-летний волынянин Денис Кулиш, который боролся с серьезной генетической болезнью, получил подарок от компании Jordan Brand.

Звезда баскетбола прислал Кулишу пакет с баскетбольной экипировкой и письмо с добрыми пожеланиями и автографом. В тексте письма Майкл Джордан призвал Дениса не останавливаться и идти только вперед.

Конечно, вероятно такие письма в течение года получают тысячи людей, а текст набирает какой-то менеджер. Но это никак не отменяет того факта, что Майкл регулярно занимается благотворительностью и волонтерством.