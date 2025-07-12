Украинский баскетболист Максим Шульга дебютировал за Бостон Селтикс в матче Летней лиги НБА.

Его клуб переиграл Мемфис со счетом 92:78.

Плеймейкер отыграл 22 минуты, за которые набрал 5 очков (2/4 двухочковые, 0/2 трехочковые, 1/2 штрафные), собрал 3 подбора, отдал 3 передачи, совершил 2 перехвата, поставил 1 блок-шот при 3 фолах. Показатель плюс-минус с ним на паркете составил "-2".

Max & Amari gettin' to work 👀 pic.twitter.com/EmW4gE9PKb — Boston Celtics (@celtics) July 11, 2025

Самым результативным в составе Бостона стал Джордан Уолш – 17 очков. За соперников 16 очков набрал Джи Джи Джексон.

Шульга был выбран под общим 57-м пиком драфта НБА 2025 года. В результате обмена его пик перешел от Орландо к Бостону.

После выбора на драфте украинец попал в список 12 баскетболистов, которые примут участие в Летней лиге НБА. Среди них: Бейлор Шаерман, Джордан Уолш, Майлз Норрис, Хьюго Гонсалес, Амари Уильямс, Аарон Скотт, Бен Грегг, Зак Хикс, Хайден Грей, Кеннет Лофтон-младший, Джейлен Бриджес.

Летняя Лига НБА состоится в Лас-Вегасе и продлится с 10 по 20 июля. В ней будут соревноваться 30 команд, каждая из них сыграет минимум по четыре игры.

Шульга выставил свою кандидатуру на драфт НБА после того, как он завершил свой пятый сезон в NCAA, где он выступал за Вирджинию Рэмс (VCU).

Вместе с командой украинец стал победителем дивизиона Atlantic-10, а самого баскетболиста признали лучшим игроком года.