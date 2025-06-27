Бостон Селтикс выбрали Шульгу во втором раунде драфта НБА-2025

Украинский баскетболист Максим Шульга был выбран под 57-м пиком в рамках второго раунда драфта НБА 2025 года.

Сегодня, 27 июня, прошел второй раунд драфта-2025, в котором открылся путь в лучшую лигу мира для 23-летнего украинца.

Шульга пошел под общим 57-м пиком, который принадлежал Орландо. Мэджик выбрали украинца и отправили его в Бостон вместе с 46-м пиком Амари Уильямсом в рамках предварительного соглашения.

With the 57th pick of the NBA Draft, the @OrlandoMagic select Max Shulga!



Second Round of the 2025 #NBADraft presented by State Farm is LIVE on ESPN! pic.twitter.com/dEQf5C8sVM — NBA (@NBA) June 27, 2025

Орландо получил от Бостона 32-й пик, которым стал форвард Ноа Пенда. "Кельты" получили Шульгу, Уильямса и два драфт-пика второго раунда (2026, 2027).

The Boston Celtics are trading No. 32 to the Orlando Magic for Nos. 46 and 57, a 2026 second-rounder and 2027 second-rounder, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2025

По информации аналитика ESPN Джонатана Гивони, Максим Шульга подпишет с Бостоном двусторонний контракт. Это означает, что баскетболист сможет выступать как за Селтикс в самой НБА (до определенного момента), так и за их фарм-клуб в G-Лиге. По ходу сезона Бостон будет иметь выбор: оставить Максима в G-Лиге, или же конвертировать его двусторонний контракт в полноценный.

The Boston Celtics selected Max Shulga with the No. 57 pick.



39% 3-point shooter across five college seasons, Shulga offers did quite a bit of playmaking for VCU, being named Atlantic 10 player of the year.



Will be on a two-way contract with Boston. — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 27, 2025

Максим Шульга стал первым украинцем за последние 7 лет, которого выбрали на драфте НБА. В 2018 году Вашингтон Уизардс под 44-м пиком задрафтовали Иссуфа Санона, а под 47-м пиком ушел Святослав Михайлюк, которого забрали Лос-Анджелес Лейкерс.

Интересно, что именно Михайлюк был единственным украинцем, который выступал за Бостон Селтикс. В прошлом году 28-летний воспитанник Черкасских Мавп помог "кельтам" получить свое 18-е чемпионство. Санон же в свою очередь в НБА так ни разу и не сыграл.

Напомним, что Шульга выставил свою кандидатуру на драфт НБА после того, как он завершил свой пятый сезон в NCAA, где он выступал за Вирджинию Рэмс (VCU).

Вместе с командой украинец стал победителем дивизиона Atlantic-10, а самого баскетболиста признали лучшим игроком года.

После того, как VCU покинули Мартовское безумие NCAA в первом раунде, Максим Шульга сыграл в Матче всех звезд NABC-Reese Division I.

Затем Максима пригласили на драфт-комбайн НБА в составе 75 игроков NCAA, где он хорошо себя проявил.