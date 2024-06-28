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Лейкерс задрафтовал сына Леброна

Олександр Булава — 28 июня, 07:47
Лейкерс задрафтовал сына Леброна

Лос-Анджелес Лейкерс во второй части драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под 55-м пиком избрали защитника Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса, являющегося сыном игрока "озерных" Леброна Джеймса.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, Леброн и Бронни стали первым отцом и сыном, одновременно находящимся в лиге, а также первым отцом и сыном, оказавшимся в ростере одной команды.

Прошлый сезон Джеймс-младший отыграл за команду Университета Южной Калифорнии, выступающую в студенческой лиге.

Ранее сообщалось, что Джеймс может остаться в Лос-Анджелес Лейкерс, если команда усилится в это межсезонье.

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Леброн Джеймс

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