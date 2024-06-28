Лейкерс задрафтовал сына Леброна
Лос-Анджелес Лейкерс во второй части драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под 55-м пиком избрали защитника Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса, являющегося сыном игрока "озерных" Леброна Джеймса.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Таким образом, Леброн и Бронни стали первым отцом и сыном, одновременно находящимся в лиге, а также первым отцом и сыном, оказавшимся в ростере одной команды.
Прошлый сезон Джеймс-младший отыграл за команду Университета Южной Калифорнии, выступающую в студенческой лиге.
Ранее сообщалось, что Джеймс может остаться в Лос-Анджелес Лейкерс, если команда усилится в это межсезонье.