Лейкерс задрафтовал сына Леброна

Лос-Анджелес Лейкерс во второй части драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под 55-м пиком избрали защитника Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса, являющегося сыном игрока "озерных" Леброна Джеймса.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, Леброн и Бронни стали первым отцом и сыном, одновременно находящимся в лиге, а также первым отцом и сыном, оказавшимся в ростере одной команды.

Прошлый сезон Джеймс-младший отыграл за команду Университета Южной Калифорнии, выступающую в студенческой лиге.

Ранее сообщалось, что Джеймс может остаться в Лос-Анджелес Лейкерс, если команда усилится в это межсезонье.