ЛеБрон – самый возрастной игрок в истории НБА с тремя трипл-даблами подряд

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс продолжает устанавливать возрастные рекорды.

Об этом сообщает The Athletic .

В прошлой игре с Мемфисом (128:123) 39-летний "Король" собрал трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 14 передач.

Учитывая, что в прошлых двух матчах он также набрал трипл-даблы, ЛеБрон стал самым возрастным игроком в истории НБА, который записал на свой счет трипл-дабл в трех матчах подряд.

9p/7r/5a for LeBron in the 4Q.

35p/12r/14a for LeBron in the game.



Lakers move to 6-0 at home behind a royal performance from the 👑 pic.twitter.com/SqV9QZEtiF — NBA (@NBA) November 14, 2024

Более того, Джеймс стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, кто может похвастаться 40 трипл-даблами с 30+ очками.

В свои 39 лет ЛеБрон Джеймс набирает в этом сезоне в среднем за матч 24,3 очка, 8,1 подбора и 9,4 передачи. Лейкерс с балансом побед 7-4 занимают шестое место на Западе.