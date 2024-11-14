ЛеБрон – самый возрастной игрок в истории НБА с тремя трипл-даблами подряд
ЛеБрон Джеймс
The Athletic
Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс продолжает устанавливать возрастные рекорды.
Об этом сообщает The Athletic .
В прошлой игре с Мемфисом (128:123) 39-летний "Король" собрал трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 14 передач.
Учитывая, что в прошлых двух матчах он также набрал трипл-даблы, ЛеБрон стал самым возрастным игроком в истории НБА, который записал на свой счет трипл-дабл в трех матчах подряд.
Более того, Джеймс стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, кто может похвастаться 40 трипл-даблами с 30+ очками.
В свои 39 лет ЛеБрон Джеймс набирает в этом сезоне в среднем за матч 24,3 очка, 8,1 подбора и 9,4 передачи. Лейкерс с балансом побед 7-4 занимают шестое место на Западе.