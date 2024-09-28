Днепр узнал соперников на групповом этапе Кубка Европы ФИБА
Днепр узнал соперников и расписание матчей в Кубке Европы ФИБА.
Об этом сообщает пресс-служба ФБУ .
ФИБА уже подтвердила статус Днепра как одного из "лаки-лузеров" и определила украинскую команду в группу D, где также сыграют Анвил (Польша), Динамо Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).
Стартует украинская команда в групповом этапе на следующей неделе в Польше матчем с Анвилом.
Календарь матчей Днепра в Кубке Европы ФИБА
Среда, 9 октября
19:00 Анвил – Днепр
Среда, 16 октября
19:00 Днепр – Спортинг
Среда, 23 октября
21:30 Динамо Сассари – Днепр
Среда, 30 октября
19:00 Днепр – Анвил
Среда, 6 ноября
21:30 Спортинг – Днепр
Среда, 13 ноября
19:00 Днепр – Динамо Сассари
Сейчас домашней площадкой Днепра является латвийская Елгава.
Согласно формату, в следующий раунд выйдут победители 10 квартетов, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места.
Напомним, в первом матче с румынской Констанцой Днепр победил со счетом 71:69, а во втором уступил 71:84. Поскольку разница мячей украинской команды составляет -11, а у других коллективов она хуже, то именно Днепр стал участником группового этапа.