Днепр узнал соперников на групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Днепр узнал соперников и расписание матчей в Кубке Европы ФИБА.

Об этом сообщает пресс-служба ФБУ .

ФИБА уже подтвердила статус Днепра как одного из "лаки-лузеров" и определила украинскую команду в группу D, где также сыграют Анвил (Польша), Динамо Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия).

Стартует украинская команда в групповом этапе на следующей неделе в Польше матчем с Анвилом.

Календарь матчей Днепра в Кубке Европы ФИБА

Среда, 9 октября

19:00 Анвил – Днепр

Среда, 16 октября

19:00 Днепр – Спортинг

Среда, 23 октября

21:30 Динамо Сассари – Днепр

Среда, 30 октября

19:00 Днепр – Анвил

Среда, 6 ноября

21:30 Спортинг – Днепр

Среда, 13 ноября

19:00 Днепр – Динамо Сассари

Сейчас домашней площадкой Днепра является латвийская Елгава.

Согласно формату, в следующий раунд выйдут победители 10 квартетов, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места.

Напомним, в первом матче с румынской Констанцой Днепр победил со счетом 71:69, а во втором уступил 71:84. Поскольку разница мячей украинской команды составляет -11, а у других коллективов она хуже, то именно Днепр стал участником группового этапа.