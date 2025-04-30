Киев-Баскет сравнял счет в финальной серии с Днепром

В среду, 30 апреля, состоялся второй матч финальной серии Суперлиги, в котором Киев-Баскет на своей площадке обыграл Днепр.

Поединок завершился со счетом 73:56.

Самым результативным игроком матча стал 35-летний защитник столичного коллектива Павел Буренко, в активе которого 26 очков. Также более 20 очков набрал 18-летний Егор Сушкин – 22 балла.

Отметим, что для Днепра – это первое поражение в текущем сезоне.

Суперлига Украины по баскетболу – плейоф

Финал, второй матч, 30 апреля

Киев-Баскет – Днепр 73:56 (21:15, 16:18, 24:5, 12:18)

(Счет в серии 1:1)

Киев-Баскет: Сушкин 22, Зайцев 0, Буренко 26 + 4 передачи, Клевзуник 14 + 6 подборов, Сандул 1 + 8 подборов – старт; Карпюк 5 + 9 подборов, Сафонов 3, Когут 2, Смитюх 0, Бур 0, Рыжков 0, Маярчук 0

Днепр: Тимофеенко 9, Конев 3, Закурдаев 11 + 6 подборов, Загреба 13 + 5 подборов, Горобченко 9 + 5 подборов + 5 передач – старт; Дубоненко 3, Сорочан 3, Сипало 2 + 5 подборов, Бондарчук 2, Лищина 1

Днепр открыл счет в финальной серии, уверенно выиграв первую игру на домашней площадке – 89:70. Решающий, третий матч состоится 3 мая в Днепре.

Напомним, на пути к финалу днепровский коллектив одолел Говерлу и Черкасские Мавпы, а БК Днепр прошел Старый Луцк и Ривне.

Ранее состоялся второй матч бронзовой серии Суперлиги, в котором Черкасские Мавпы сравняли счет в противостоянии с Ровно.