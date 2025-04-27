Днепр обыграл Киев-Баскет в первом матче финальной серии Суперлиги

В Днепре в КСК "Шинник" состоялся первый матч финальной серии плейоф Суперлиги Украины, в котором Днепр обыграл Киев-Баскет.

Поединок завершился со счетом 89:79.

Встреча началась в равной борьбе, однако Днепряне ближе к середине стартового периода смогли выйти вперед в счете и не теряли лидерство до конца игры.

Самым полезным баскетболистом матча стал форвард днепрян Владимир Конев: 13 очков, 9 подборов и 8 передач. Лучшими по результативности стали его одноклубник Максим Закурдаев и форвард киевлян Денис Клевзуник, которые набрали по 18 очков.

Суперлига Украины по баскетболу – плейоф

Финал, первый матч, 27 апреля

Днепр – Киев-Баскет 89:70 (34:16, 17:21, 12:16, 26:17)

Днепр: Закурдаев 18 + 5 передач, Конев 17 + 9 подборов + 8 передач, Тимофеенко 14 + 5 подборов, Загреба 13, Горобченко 12 – 5 потерь – старт; Бондарчук 5, Сорочан 4, Дубоненко 3, Сипало 3, Лещина 0, Попов 0

Киев-Баскет: Клевзуник 18, Сушкин 15 + 5 передач – 5 потерь, Буренко 11 + 8 передач, Сандул 10 + 11 подборов, Зайцев 10 + 5 подборов – старт; Сафонов 3, Когут 2, Смитюх 1, Карпюк 0, Бур 0, Кобылинский 0, Маярчук 0

Серия продолжается до двух побед. Следующая игра состоится в столичном ПС Венето в среду, 30 апреля. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что вчера, 26 апреля, началась серия бронзового финала Суперлиги: Ривне разгромило Черкасские Мавпы.