Капризы судьбы Алекса Леня: украинец сменил 7 команду в НБА и получил шанс перезагрузить карьеру в Лейкерс

Украинский баскетболист Алексей Лень переживает один из самых интересных и, возможно, знаковых эпизодов в своей карьере.

В сезоне 2024/25 центровой сменил уже три команды. Хотя де-факто – две.

Украинцу – 31, и, с большой долей вероятности можно предположить, что трейд в Лос-Анджелес Лейкерс – последний шанс перезагрузить карьеру, или даже воскресить.

Чемпион разбирался в причинах постоянной чехарды с клубами у украинского легионера и его, откровенно, не самых удачных действиях на площадке.

Три клуба за сезон

Украинец Лень появился в НБА в 2013-м, когда ему было 20 лет. Причем был выбран под 5 номером драфта. То есть, заходил в лигу, будучи уже в статусе звезды, или около того.

До этого игрок провел год в чемпионате украинской Суперлиги (БК Днепр) и два года в североамериканской студенческой NCAA. Казалось, дальнейшая жизнь видится исключительно в радужных тонах. И действительно, спортсмен с переменным успехом, но стабильно провел пять сезонов в Финикс Санз (2013-2018), потом еще почти два года – в Атланте Хоукс.

Стоит отметить, Финикс тех времен – вероятно, худшая организация после Филадельфии на отрезке 2013 – 2018 годов.

Олексій Лень у джерсі Фінікс Санз Getty Images

И тут у игрока случился первый кризис. В феврале 2020-го он был обменян в Сакраменто Кингз, но до ноября провел в составе команды 15 матчей и покинул клуб. Затем два месяца провел в Торонто Рэпторс (29 ноября – 19 января) и был отчислен из команды после 7 проведенных матчей "регулярки".

Впрочем, 23 января он подписал контракт с Вашингтон Уизардс до конца сезона, с которым впервые в своей карьере сыграл в плей-офф, где провел пять матчей. А перед сезоном 2021/22 вернулся в Сакраменто, где уже провел три полных года, а в чемпионате 2022/23 во второй раз в карьере сыграл в плей-офф, уже в 7 матчах.

В сезоне 2024/25 все начиналось довольно буднично, 8 июля 2024 года Лень переподписал контракт с Кингз. Впрочем, уже спустя 7 месяцев, 6 февраля 2025 года Лень вернулся в Вашингтон, где провел всего лишь 5 дней и был отчислен.

11 февраля 2025 года Лень подписал контракт с Лос-Анджелес Лейкерс. Изначально прошла информация, что он подпишет контракт с Индианой, занимающей 4-е место в таблице Восточной конференции. Но, в итоге, перешел в пятую команду Запада.

Таким образом, Лень от середняка Запада Кингс (9 место), сначала перешел в стан аутсайдера лиги Уизардс (9 побед при 45 поражениях), но затем перебрался в относительно благополучный и легендарный Лейкерс, где он может рассчитывать даже на появление в составе в матчах плей-офф.

Очень скромная статистика

С одной стороны, обмены – абсолютно привычное дело в НБА, да и не только. В любой североамериканской профессиональной лиге игрок должен быть готов к переезду. Это постулат американских/канадских лиг.

В НБА дедлайн обменов – в феврале. И только после этого срока и до конца сезона в жизни любого игрока наблюдается какое-то подобие стабильности. С другой стороны, каждый переезд приводит к большому эмоциональному стрессу. Пойдет ли на пользу очередной переезд украинскому центровому, покажет время.

С другой стороны, у украинского легионера в этом сезоне было достаточно игровой практики. Сказать, что он выпал из лиги даже на какое-то время, нельзя. Другое дело, что статистика нашего центрового весьма и весьма скромная. Сухие цифры говорят – Лень сыграл в 36 играх сезона 2024/25, в которых набирал в среднем 1,4 очка и делал 1,8 подбора за 7,2 минуты на паркете. Показатель крайне скромный.

При том, что потенциал у Алексея достаточно высокий. Так, свой личный рекорд результативности он установил 7 апреля 2019 года в матче против Милуоки Бакс, когда набрал 33 очка.

Также нельзя сказать, что Лень подвержен травмам. Показатель в 36 игр за сезон – достаточно большой. И каких-то серьезных повреждений в чемпионате 2024/25 у него не было. А последний раз игрок надолго выбыл из строя в ноябре 2023 года, когда провел вне игры почти два месяца из-за повреждения связок голеностопа.

Что не так

Между тем, согласно статистике, украинский легионер на протяжении многих лет показывает довольно скромные результаты.

В Сакраменто лишь в первый год выступлений он набирал в среднем 6 очков за игру, а в сезонах 2022/23-2023/24, соответственно, 1,7 и 2,5 очка. Неровные выступления у него были и в других командах. А пик карьеры пришелся на сезоны 2015/16-2019/20, когда, выступая в Финиксе и Атланте, Лень на протяжении 5 сезонов не опускался ниже результата 8,0.

Рекордным для него стал сезон 2018/19 с 11,1 очков в среднем за игру, при проценте реализации бросков 49,4 – с игры и 26,3 – из-за дуги (3-очковые броски) за 20,1 минуты игрового времени. Тогда же он принял участие в 77 из 82 матчей регулярного сезона в составе своей команды (31 – в стартовой пятерке).

Больший кредит доверия от тренерского штаба украинец испытал только в третьем сезоне за океаном, в чемпионате 2015/16, когда установил рекорд сразу по 7 статистическим показателям из 11-ти. Он провел 78 игр, 46 из них в стартовом составе, а за 23,3 минуты за игру успешно выполнял 72,8 процента дальних попаданий, 7,6 подбора, 1,2 передачи и 0,5 перехвата.

В дальнейшем превзойти эти результаты он так и не смог, а показатели или оставались на приблизительно том же уровне, или стремительно шли вниз, как в последние годы. А вслед за снижением статистических показателей, как следствие, было снижено и количество матчей и игровых минут, проводимых игроком в среднем на площадке. Леню уже гораздо меньше доверяют тренеры команд. В том же Сакраменто Майк Браун в сезоне 2022/23 давал 6,2 минуты игры за матч, а в сезоне 2023/24 – 9,3. Наконец, в текущем сезоне 2024/25 украинский бигмен проводил на паркете в составе "Королей" 7,6 минуты

7-footer Alex Len will sign with the Los Angeles Lakers👀🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/n9vUGuvKvs — LAKER GANG🔥🔥 (@blizzyab) February 11, 2025

В итоге, игрок покинул 9-ю команду Запада, а очутился в 5-й.

Уже в первом же матче за "Озерников" против Юты Лень вышел на паркет в стартовом составе, сыграл 22 минуты, набрал 4 очка и 7 подборов, что не помогло ЛАЛ избежать поражения.

Неплохо для старта в компании Леброна Джеймса и Луки Дончича. Хотя болельщики клуба остались не в восторге от дебюта украинского баскетболиста.

As someone who was PRETTY low on the Alex Len signing-



Here’s some Perspective:



• 1 Day w/ the Team, fresh off the plane



• Likely doesn’t even know all his teammates’ names



• Abruptly thrust into 21mins (his 2nd MOST mins played this yr)



He should only be playing 8-10mpg. pic.twitter.com/Qg6buRGk16 — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) February 13, 2025

Сдержанные ожидания

Главная слабость Леня и главная настороженность, если смотреть на него с перспективы Лейкерс, в том, что он три подряд сезона играет в среднем менее 10 минут за матч. Большинство запасных центровых, даже те, которых нечасто используют, обычно проводят на паркете по 10, 12, 15 минут. А Лень не превышал отметку в 10 минут три сезона подряд. Так, в этом сезоне он сыграл двузначное количество минут всего семь раз в 36 играх.

Заокеанские специалисты полагают, что если Джексон Хейс – основной центровой Лейкерс – травмируется или получит шесть фолов в важной игре, то команда будет перестраиваться на "смол-бол" (маленькая пятерка, без центрового. – ред.), а не использовать Леня. При "смол-боле" жертвуют ростом, физической силой и низким уровнем атаки/защиты в пользу группы маленьких игроков для скорости, интенсивности и увеличения результативности. Праймовый Голден Стейт с Дреймондом Грином на позиции центра – в пример.

"Он много фолит, как в атаке, так и в защите. Он ставит много неправильных заслонов. Если взглянуть на цифры, то у Леня была худшая разница с ним и без него на площадке во всем составе Сакраменто. Я вижу его сильно минусовым игроком в нападении и немного минусовым игроком в защите. Не ожидаю, что он будет много играть, и не ожидаю от него большого вклада. Если возникнет катастрофический сценарий, в котором Джексон Хейс получит травму или заработает лишний фол, можно будет достать его из резерва и посмотреть, как все пойдет", – отмечает аналитик The Athletic, приближенный к ЛАЛ, Йован Буха.

Дебют Олексія Леня за Лейкерс Getty Images

В то же время, Буха отмечает положительные качества украинца, и, хоть с некой долей осторожности, оптимистически видит перспективы баскетболиста в составе Лейкерс.

"Лень – ветеран, который 12 лет находится в лиге. То есть он имеет опыт, определенные лидерские качества, он знаком со многими игроками в команде, он очень физически сильный. Он может блокировать броски, он имеет солидные показатели по блокам. Также он может хорошо подбирать в нападении. Он пытался увеличить дистанцию поражения до трехочковой линии, но это не очень сработало. Он может попасть один бросок, но так же, как и запустить эйрбол. Я не думаю, что это действительно часть его репертуара. Его основная работа – это заслоны, борьба в "краске" и подборы в нападении".

Хотя и видит украинца запасным центровым.

"Я считаю, что ожидания от Леня должны быть сдержанными. Все равно преимущественно будет играть Джексон Хейс, также будет смол-бол, а иногда, в зависимости от матча или контекста игры, возможно, немного – Алекс Лень, чтобы добавить размера и физики.Не спорю, он крепкий парень, с которым не хочется связываться. Он выглядит страшновато, в хорошем смысле. Это парень, который придет и поставит жесткий заслон, заработает жесткий фол и в целом он играет с определенным уровнем "физики" и готовности к единоборствам. Лейкерс могут этим воспользоваться".

Будущее

С одной стороны, Леню уже 31 год, но, с другой, украинцу всего лишь 31. Мы знаем массу примеров, когда в баскетбол, в том числе на самом высоком уровне играли и в 35, и даже в 40. К слову, партнеру по команду Леня Леброну Джеймсу недавно исполнилось 40.

За всю карьеру Леня в НБА никогда не было слухов о том, что игрок может покинуть лигу и переехать в Европу. Вся его карьера, кроме первых шагов во взрослом баскетболе, связана с НБА и покидать Северную Америку игрок пока не собирается.

Хотя, кто знает. Возможно, в Европе и нашелся бы ряд клубов даже элитной Евролиги, где рослый и "крепкий парень, с которым не хочется связываться", оказался бы на своем месте.

Сейчас украинский центровой начинает новую веху в своей карьере, надеемся, самую удачную. Украинцу можно лишь позавидовать – в партнерах Леброн Джеймс и Лука Дончич, баскетболисты из когорты величайших в истории.

Украинцы в НБА

И напоследок вспомним всех украинских баскетболистов, которые играли в сильнейшей лиге мира.

Александр Волков (1989-1992)

149 игр (31 – в стартовом составе), 6,8 очка, 2,6 подбора за 16,5 минут в среднем за игру.

Виталий Потапенко (1996-2007)

610 игр (189 – в стартовом составе), 6,5 очка, 4,5 подбора за 19 минут в среднем за игру.

Станислав Медведенко (2000-2007)

263 игры (58 – в основном составе), 5,3 очка, 2,8 подбора за 12,7 минут в среднем за игру

Двукратный чемпион НБА 2001 и 2002.

Кирилл Фесенко (2007-2012)

135 игр (7 – в стартовом составе), 2,3 очка, 2,0 подбора за 8,2 минуты в среднем за игру.

Вячеслав Кравцов (2012-2014)

45 игр (0 - в стартовом составе), 2,2 очка, 1,4 подбора за 6,3 минуты в среднем за игру

Святослав Михайлюк (2018 – настоящее время)

Статистика в сезонах 2018/19 – 2023/24