Предыдущие чемпионы опозорились, суперзвезды НБА разочаровали, немцы всех вынесли. Итоги Евробаскета-2025

Завершился Евробаскет-2025, который проходил с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии. Турнир подарил ряд сенсационных результатов и ярких матчей, хотя не обошлось и без определенных разочарований.

"Чемпион" подводит главные итоги чемпионата Европы.

Германия – новый чемпион Европы после победы над Турцией в суперфинале

Финал Евробаскета подарил зрителям едва ли не самый интересный матч турнира. Германия дожала Турцию (88:83) в противостоянии, где интрига сохранялась до последних секунд. В решающий момент инициативу на себя взял разыгрывающий Деннис Шрёдер, который набирал сложные очки с соперником. До этого Деннис преимущественно проявлял себя в качестве плеймейкера, отдав рекордные в истории финалов Евробаскета 12 передач.

Германия выиграла чемпионат мира 2023 года, а теперь добавила к этому титул континентального первенства. Уход главного тренера Горди Херберта после Олимпиады в Париже мало что изменил. Костяк команды сохранился, новый наставник Алекс Мумбру сохранил все наработки предшественника.

Хотя на этом Евробаскете Мумбру исполнял свои обязанности лишь в паре матчей. Испанский специалист пропустил групповой этап в Тампере, поскольку был госпитализирован из–за острой вирусной инфекции. Мумбру отработал один матч плейоф в Риге, после чего решил доверить руководство командой Алену Ибрагимагичу. На результат это никак не повлияло, поскольку Деннис Шрёдер, Франц Вагнер, Тристан да Силва, Айзек Бонга, Андреас Обст и другие, похоже вполне могли претендовать на титул даже без тренера – настолько сплоченным выглядел немецкий коллектив.

Турция потерпела обидное поражение в решающем матче, но все равно должна быть довольна своим выступлением на турнире. У команды во главе с 23-летним центровым Альпереном Шенгюном большое будущее. В этот раз подопечным Эргина Атамана не повезло, но даже негативный опыт может быть очень ценным в долгосрочной перспективе.

Позорный вылет Испании

Сборная Испания приехала на Евробаскет-2025 защищать титул, который довольно неожиданно получила в Германии три года назад. Фаворитом команду Серджио Скариоло мало кто считал. Откровенного провала также почти никто не ожидал, однако он произошел.

Впервые с 1995 года действующие чемпионы Евробаскета не вышли из группы. Это худший результат Испании за всю историю участия в турнире. В решающем матче группового этапа испанцы уступили сборной Греции (86:90).для чемпионов Евробаскета-2022 это стало, без преувеличения, настоящим позором. Испания выиграла лишь два из пяти матчей более чем проходной группы с Грецией, Италией, Грузией, Боснией и Герцеговиной и Кипром, заняв общее 17-е место – худший результат за всю историю участия в турнире. Предыдущий антирекорд был установлен в 1959 году, когда команда заняла 15-е место. Это лишь второй случай в XXI веке, когда испанцы остаются без медалей турнира. Предыдущий был в 2005 году (4 место).

Похоже, Испанию ждет болезненный и длительный период смены поколений. Ветераны Руди Фернандес, Серхио Юль, Серхио Родригес, Марк и Пау Газоли уже не играют за сборную, а равноценной замены им не просматривается. На Евробаскете-2022 MVP стал Вилли Эрнангомес, самым ценным игроком финала признали его брата Хуанчо. Они были в составе и сейчас, однако в окружении "сырых" молодых игроков чудеса творить не способны.

Испанцев также ждет назначение нового главного тренера. Скариоло покидает команду, которой в целом руководил 13 лет, выиграв четыре Евробаскета, титул чемпиона мира и две медали Олимпиады. Его преемника в любом случае ждут очень непростые испытания.

Провал главных претендентов на титул Сербии и Франции

Перед стартом турнира ФИБА регулярно публиковала рейтинг силы сборных Евробаскета. В топ-10 случались определенные перестановки, но неизменным оставалось одно – Сербия и Франция считались главными претендентами на титул и постоянно сохраняли позиции в тройке сильнейших наряду с Германией. Вряд ли перед стартом турнира кто-то мог предвидеть, что обе команды вылетят уже на стадии 1/8 финала.

Сербия заняла второе место в группе, проиграв ключевой матч Турции (90:95). Тогда это не казалось большой проблемой, поскольку в четырех других встречах команда Светислава Пешича на классе преодолевала Латвию, Эстонию, Португалию и Чехию даже без травмированного Богдана Богдановича. Однако через несколько дней зрители стали свидетелями фиаско сербов в противостоянии со значительно более скромной по именам Финляндией (86:92).

Трехкратный MVP НБА Никола Йокич сделал все что мог, набрав 33 очка и 8 подборов. Еще один игрок американской лиги Никола Йович записал на свой счет статистику 20–4–4, но все остальные не осилили даже двузначную результативность. Финляндию вел вперед Лаури Маркканен (29 очков, 8 подборов), но команда Ласси Туови переиграла сербов именно за счет командного баскетбола.

Франция на групповом этапе уступила Израилю (69:83). Это был лишь первый тревожный сигнал для команды Фредерика Фату. В 1/8 финала французы оказались беспомощными против Грузии (70:80). Сказалась ключевая проблема этой сборной – отсутствие сыгранности. Звезды НБА Виктор Вембаньяма и Руди Гобер на турнир не приехали, травмировались ключевые "большие" Венсан Пуарье и Матиас Лессорт. При этом в составе были представители заокеанской лиги Гершон Ябуселе, Закари Рисаше, Александр Сарр, Билал Кулибали и еще восемь баскетболистов исключительно из команд Евролиги.

По именам более солидно выглядел ростер лишь у Сербии, но оперативно "слепить" из этой группы цельный коллектив у Фату не получилось, что и вылилось в итоговую неудачу.

Наличие в составе ведущих суперзвезд НБА не гарантирует результат

Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокумбо – спортсмены, которые фигурируют в топ-5 всех рейтингов лучших игроков НБА от ESPN, Sports Illustrated, Bleacher Report и других авторитетных изданий. Однако Сербия Йокича и Словения Дончича не дошли даже до матчей за медали, а Греция Янниса довольствуется лишь на нервах добытой бронзой в противостоянии с Финляндией (92:89). Практика продемонстрировала, что лучше иметь во главе команды менее именитых звезд Альперена Шенгюна (Турция), Денниса Шрёдера и Франца Вагнера (Германия), но со сплоченным и сыгранным коллективом вокруг.

Шенгюн, Шрёдер, Вагнер набирают мощную статистику, однако не делают все для своих сборных в одиночку. Баскетбол ФИБА – полная противоположность индивидуализму НБА. У турок Альперен всегда может рассчитывать на качественную помощь Шейна Ларкина и Чеди Османа, а иногда даже на подстраховку джокера Эрджана Османи, который является неприметным ролевиком в Анадолу Эфесе, но набрал 28 очков в полуфинале с Грецией (94:68) и сдержал вышеупомянутого Адетокумбо до худшего в матче рейтинга "плюс-минус" -30. Яннис затем реабилитировался дабл-даблом из 30 очков и 17 подборов в матче за третье место с финнами, но его высокая эффективность была значительно необходима именно против Турции в полуфинале.

В составе Германии Шрёдер и Вагнер всегда могут положиться на Тристана да Силву, Даниэля Тайса, Айзека Бонгу, Андреаса Обста, Йоханнеса Тиманна и других исполнителей. Немцы выбили в полуфинале Словению (99:91), хотя Дончич набрал феноменальные 39 очков, 10 подборов и 7 передач. Луку вряд ли утешит тот факт, что он стал лучшим скорером Евробаскета по средней (34,7 очка) и общей (243 очка) результативности, проведя на два матча меньше главных преследователей Лаури Маркканена (208) и Франца Вагнера (187). Неудивительно, что именно Турция и Германия в итоге разыграли титул на турнире, а не индивидуально зависимые Словения, Греция или Сербия.

Финляндия – открытие Евробаскета и сборная с ярким будущим

Финляндия раньше не считалась страной с сильной баскетбольной школой в Европе, однако усердная работа спортивных чиновников за последнее десятилетие изменила это восприятие. Команда Ласси Туови заняла третье место на групповом этапе, пропустив вперед лишь Германию и Литву. Это уже можно было назвать превзойти все ожидания, но финны не собирались останавливаться.

В 1/8 финала Финляндия сенсационно выбила Сербию (92:86), а на следующей стадии уверенно разобралась с Грузией (93:79). Таким образом, сборная впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы. Ранее ее лучшим результатом было шестое место на далеком Евробаскете 1967 года.

В полуфинале Финляндии не хватило класса для прохода Германии (86:98), но никто не осмелится критиковать команду за это поражение и неудачу в напряженной концовке матча за третье место с Грецией (89:92). Будущее команды и в целом баскетбола в стране выглядит светлым. 38-летний главный тренер Ласси Туови уже сделал себе имя, успешно работая в ведущих клубах Европы, на этом турнире лишь укрепил свой статус. Его сверстник Микко Риипинен на Евробаскете–2025 впервые в истории вывел Швецию в плей-офф. 43-летний Туомас Иисало возглавляет клуб НБА Мемфис Гриззлиз. Все эти тренеры будут передавать успешный опыт будущим поколениям, как и многочисленные классные баскетболисты.

28-летний Лаури Маркканен еще долго способен играть на высоком уровне, но на смену ему уже растет молодая звезда. 18–летний Миикка Мууринен отказал всем европейским клубам и решил продолжить карьеру в NCAA, а через год его ждет выбор под высоким пиком на драфте НБА. На Евробаскете молодой парень выдал несколько ярких матчей, в частности набрал 9 очков против Сербии, а затем покорил двузначную результативность в полуфинале с Германией (12). Миро Литтл, Микаэль Янтунен, Элиас Валтонен – игроки в расцвете сил, которые еще долго послужат национальной команде. 34–летнего ветерана Сасу Салина тоже не стоит списывать со счетов, поскольку он не сказал последнего слова в международном баскетболе. Вероятно, всем придется привыкать к тому, что Финляндия в ближайшие годы перестанет как минимум быть статистом на групповом этапе крупных турниров и, наоборот, будет создавать проблемы номинальным фаворитам.

Текущий формат Евробаскета вызывает вопросы

Групповой этап чемпионата Европы проходил в течение девяти дней с 27 августа по 4 сентября. Очень быстро интерес к турниру несколько падал из–за огромного количества разгромных результатов. Уже в первые двое суток более половины матчей (7 из 12) завершились с разницей +20 очков в пользу одной из команд. Позже тенденция лишь ухудшалась. Особенно следует выделить такие "интересные" встречи, как Германия – Великобритания (120:57), Испания – Кипр (91:47), Турция – Португалия (95:54). Достаточно лишь взглянуть на итоговую таблицу 17–24 места и особое внимание обратить на разницу набранных очков.

17. Испания (2–3, "+43")

18. Бельгия (2–3, "-40")

19. Эстония (1–4, "-45")

20. Черногория (1–4, "-77")

21. Великобритания (1–4, "-130")

22. Исландия (0–5, "-76")

23. Чехия (0–5, "-96")

24. Кипр (0–5, "-165")

Сразу пять команд имеют отрицательную среднем разницу за матч как минимум -15. Главным "пассажиром" здесь выглядит Кипр, который получил место на турнире лишь как хозяин группового этапа. С 2011 года в Евробаскете принимают участие 24 сборных. Возможно, ФИБА стоит задуматься о возвращении старого формата с 16 командами или сократить количество участников хотя бы до 20, что позволит значительно уменьшить количество проходных матчей.

Эргин Атаман – безоговорочная медийная звезда турнира

Обычно интервью тренеров и игроков на международных турнирах выглядят скучными. Все говорят фразами-клише и не дают каких-то острых комментариев. Исключением является лишь главный тренер сборной Турции Эргин Атаман, который точно не страдает от отсутствия уверенности в себе.

С самого старта турнира Атаман приучил всех к громким заявлениям и грозился одолеть любого на своем пути, иногда даже делая откровенные выпады в адрес оппонентов (например, когда сказал, что Яннису Адетокумбо прощают кучу фолов в нападении). Вот что Атаман сказал прямо перед финалом с Германией.

"Если я выхожу в финал, я побеждаю. Возможно, это говорит мое эго, а возможно, это реальность. Но последние 10 лет я лучший тренер в Европе. Не имеет значения, какую команду я тренирую. Для меня все равно. Единственная разница в том, что в клубе приходится говорить на английском. Он у меня не является идеальным. В сборной я могу с удовольствием общаться на родном языке, и так меня понимают лучше. Просто перед конференцией мои ассистенты рассказали, что все в команде и в федерации очень напряжены. Но у меня такое было, возможно, в моем первом финале Евролиги. Теперь все игры практически одинаковые. Никакого стресса, только баскетбол", – заявил Атаман.

Особенностью Атамана является то, что его провокационные слова в основном подтверждаются результатом на паркете. Финал Евробаскета-2025 стал единственным исключением, но в период 2021–2024 турецкий тренер выиграл три титула Евролиги (дважды с Анадолу Эфесом и еще раз с Панатинаикосом). Прямо сейчас взял серебро чемпионата Европы со сборной, которая в рейтинге силы ФИБА была лишь на восьмом месте в рейтинге претендентов на титул.

Эпатаж Атамана делает европейский баскетбол более интересным. Возможно, иногда Эргин заходит слишком далеко, но ему вполне можно это простить.