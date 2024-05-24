Бостон с Михайлюком обыграл Индиану во втором матче финала Восточной конференции НБА
— 24 мая, 07:04
В ночь на 24 мая состоялся второй матч финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором Бостон победил Индиану.
Поединок завершился со счетом 126:110. Лучшим игроком встречи стал защитник Селтикс Джейлен Браун, который набрал 40 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи..
Украинец Святослав Михайлюк отыграл 1:29 минут, за которые набрал 3 балла.
НБА - финал Восточной конференции
Второй матч, 24 мая
Бостон - Индиана 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)
(Счет серии - 2:0)
Следующий поединок серии состоится 26 мая в Индианаполисе.
Напомним, Даллас ведет со счетом 1:0 в финальной серии плей-офф Западной конференции против Миннесоты.