Бостон с Михайлюком обыграл Индиану во втором матче финала Восточной конференции НБА

В ночь на 24 мая состоялся второй матч финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором Бостон победил Индиану.

Поединок завершился со счетом 126:110. Лучшим игроком встречи стал защитник Селтикс Джейлен Браун, который набрал 40 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи..

Украинец Святослав Михайлюк отыграл 1:29 минут, за которые набрал 3 балла.

НБА - финал Восточной конференции

Второй матч, 24 мая

Бостон - Индиана 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)

(Счет серии - 2:0)

Следующий поединок серии состоится 26 мая в Индианаполисе.

Напомним, Даллас ведет со счетом 1:0 в финальной серии плей-офф Западной конференции против Миннесоты.