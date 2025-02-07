FIBA продлила отстранение российских и белорусских команд от участия в международных турнирах

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Беларуси от соревнований.

Об этом российскому изданию Известия сегодня, 6 февраля, заявили в пресс-службе организации.

"Центральный совет FIBA подтвердил продление текущего статус-кво двух национальных федераций России и Беларуси относительно их участия в соревнованиях FIBA на своем последнем заседании, которое состоялось в декабре 2024 года", – сказали в баскетбольном ведомстве.

Там также сообщили, что FIBA продолжает консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF) по этому вопросу, принимая во внимание решение Центрального совета и уникальные аспекты баскетбола как командного вида спорта,

Напомним, в марте 2022 года FIBA отстранила национальные сборные, а также все мужские и женские клубы России и Беларуси от международных соревнований из-за российского вторжения в Украину.