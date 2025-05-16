FIBA продлила отстранение российских и белорусских команд

Международная федерация баскетбола (FIBA) продолжила отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

"Статус России и Беларуси продлен до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года", – говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, в марте 2022 года FIBA отстранила национальные сборные, а также все мужские и женские клубы России и Беларуси от международных соревнований из-за российского вторжения в Украину.

Также напомним, что в апреле исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола обратился к УЕФА и Европейским национальным ассоциациям, заявив, что возвращение России в международный футбол недопустимо.