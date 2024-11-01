Евролига: Реал проиграл Маккаби, Олимпиакос разгромил Барселону

В четверг, 31 октября, прошли матчи 7 тура Евролиги сезона-2024/25.

Мадридский Реал минимально уступил Маккаби. Барселона на выезде разгромно проиграла Олимпиакосу.

Турецкий Анадолу в Берлине не имел проблем с Альбой. В итальянском дерби Милан в результативном поединке обыграл Виртуса.

Евролига – регулярный чемпионат

7 тур, 31 октября

Альба – Анадолу Эфес 70:86 (19:25, 16:26, 17:17, 18:18)

Альба: Германнссон 24, Уильямс 16+8 подборов, Прочида 10, Олинде 5+7 подборов, Макдавелл-Вайт 5, Рапик 4, Бин 3, Самар 2, Нуфер 1

Анадолу Эфес: Нвора 16+5 подборов, Отуру 16, Бобуа 14, Брайант 10+2 перехватов, Оздемироглу 10, Томпсон 9+8 передач, Шмитс 6, Порье 3, Османи 2

Маккабы Тель-Авив – Реал 79:78 (21:23, 15:20, 19:21, 24:14)

Маккаби: Ли 19, Йокубайтис 17+7 передач, Соркин 13, Риверо 10, Рендольф 8, Хорд 8+8 подборов, Коэн 2, Реймон 2+14 подборов

Реал: Хезонья 18+5 подборов, Кампаццо 16+7 передач, Тавареш 11+3 блок-шота, Юль 9, Абальде 8, Ретен-Мейс 7, Дек 7, Ндиайе 2

Олимпиакос – Барселона 95:74 (21:17, 23:19, 21:14, 30:24)

Олимпиакос: Фурнье 19, Везенков 18+5 подборов, Дорси 12, Милутинов 12+8 подборов, Маккисик 10, Волкап 8+7 передач, Питерс 5, Райт 4, Папаниколау 3, Уильямс-Гос 2

Барселона: Пантер 18, Цель 12+7 подборов, Эрнангомес 11, Паркер 9+5 подборов, Весели 6, Андерсон 5, Саторански 5+2 перехвата, Бризуэла 4, Нуньес 3, Сар 2

Милан – Виртус 99:90 (21:14, 23:21, 22:32, 33:23)

Милан: Миротич 21+13 подборов, Лидей 19, Козер 18+6 подборов, Тонут 14, Нибо 7, Димитревич 6+9 передач, Карузо 6, Реччи 5, Больмаро 3

Виртус: Шенгелия 25+2 перехвата, Белинелли 21, Морган 11, Кординье 9+5 подборов, Такер 9, Полонара 7, Диуф 4, Жижич 2, Клайберн 2

Напомним, в предыдущем туре Жальгирис обыграл Црвену Звезду.