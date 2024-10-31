Жальгирис вырвал победу над Црвеной Звездой, Панатинаикос разгромил АСВЕЛ в 6 туре Евролиги

В среду, 30 октября, состоялись 3 матча 6 тура Евролиги сезона 2024/25.

Открывал игровой день поединок в Каунасе, где местный Жальгирис принимал сербскую Црвену Звезду. Литовский клуб отлично контролировал ход игры, но постепенно начал терять преимущество. За несколько секунд до конца поединка было равновесие – 84:84. Победу Жальгирису принес опытный Брайан Данстон, попавший в корзину вместе с сиреной.

Чемпион Евролиги Панатинаикос дома не имел проблем с АСВЕЛом. Другой представитель чемпионата Франции на выезде одолел Партизан.

Евролига – регулярный чемпионат

6 тур, 30 октября

Жальгирис – Црвена Звезда 86:84 (24:18, 23:15, 19:24, 20:27)

Панатинаикос – АСВЕЛ 92:68 (27:14, 18:15, 25:23, 22:16)

Партизан – Монако 74:79 (21:23, 12:23, 23:15, 18:18)

Напомним, что во вторник, 29 октября, команды Евролиги сыграли первые 6 матчей шестого тура.