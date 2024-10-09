Монако изменил ход игры с Маккаби, победа Црвены Звезды: результаты матчей 2 тура Евролиги

В среду, 9 октября, прошли поединки 2 тура Евролиги сезона 2024/25.

Монако в домашнем матче проиграли первую половину игры с Маккаби – 41:46. На вторую половину израильского клуба не хватило, что позволило одному из фаворитов сезона одержать победу.

Сербская Црвена Звезда уверенно контролировала ход встречи с Басконии. Даже не очень сильная последняя четверть не помешала добыть вторую победу подряд.

Евролига 2024/25 – регулярный чемпионат

2 тур, 9 октября

Монако – Маккаби 85:79 (21:23, 20:23, 24:14, 20:19)

Монако: Джеймс 17+6 передач, Окобо 17, Мотеюнас 11+6 подборов, Папаяннис 10+7 подборов, Диалло 9+6 подборов, Штразель 8, Блоссомгейм 7, Жайте 6+7 подборов

Маккаби: Ллойд 16, Риверо 13, Хоард 13+7 подборов + 3 перехвата, Рендольф 10+5 подборов, Йокубайтис 9, Соркин 7, Блатт 6+10 передач, Дибартоломео 3, Коэн 2

Црвена Звезда – Баскония 78:71 (25:20, 17:14, 17:15, 19:22)

Црвена Звезда: Кеннан 19, Боломбой 15+8 подборов, Калинич 12+2 перехвата, Недович 9, Миллер-Макинтайр 7+7 передач, Митрович 6, Дос Сантос 3, Даум 3, Давыдовац 2, Гидрайтис 2

Баскония: Монеке 19+6 подборов, Холл 13+7 подборов, Седекерскис 8, Рогкавопулос 8, Ловалу-Кабарро 8, Ховард 7, Болдуин 6, Форрес 2

Напомним, в Кубке ФИБА украинский Днепр разгромно уступил польскому Анвилу.