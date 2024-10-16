Днепр уступил Спортингу во 2 туре Кубка Европы ФИБА

Днепр потерпел поражение от Спортинга во втором туре Кубка Европы ФИБА сезона-2024/25.

Матч завершился со счётом 57:68. Португальский клуб выиграл первую четверть 21:15, а во второй 10-минутке днепряне сократили отставку до минимума. Во второй половине встречи Спортинг все же довел дело до победы.

Наиболее результативным игроком в составе Днепра стал Владимир Конев, набравший 11 очков, отдавший 5 передач и сделавший 7 подборов.

Кубок Европы ФИБА

2 тур, 16 октября

Днепр – Спортинг 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)

Уже послезавтра, 18 октября, команды на площадке Спортинга. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, в стартовом туре Днепр разгромно уступил польскому Анвилу.