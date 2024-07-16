Last Dance под вашу дудку. Олимпиада-2024 — последний доминирующий турнир сборной США?

Баскетбол появился в конце XIX века в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Американцы постепенно все больше и больше проявляли симпатии к этой игре, что позволило порождать целые поколения талантливых игроков. Новым толчком для еще большей динамичности и атлетичности игры стало не новаторство самих правил, а преодоление расовой сегрегации. Афроамериканцы игнорировали авторитеты, играли с азартом, непреклонно, опережая время своими идеями.

Такой внутренний код любви к игре позволял сборной США доминировать на мировых чемпионатах и Олимпиадах. Однако победы были не всегда.

Первый вызов американским представителям начался в 70-х и 80-х годах. Баскетбол был включен в Олимпийскую программу в 1936 году, и до 1972 года победа всегда доставалась американцам. Во всех случаях преимущество "звездно-полосатых" было двузначным. На чемпионатах мира все было не так хорошо, но на то были объективные причины — команда США состояла из студентов, бывших студентов, игроков из полупрофессиональных лиг. Стабильным было одно: ни одного представителя НБА, даже из резерва худших команд ассоциации.

Спорт — это вечная переменная. Конечно, в Европе и на других континентах игроки прогрессировали, становились лучше, технически более подготовленными и, главное, всегда были опытнее своих оппонентов с надписью "USA" на майках.

Все это и повлияло на то, что доминация основателей игры угасала. На Олимпиаде-88 была только "бронза". В 1991 году Федерация баскетбола США поняла, что звезды NCAA уже не могут соревноваться на равных с "взрослыми дядями" с большим опытом игры на европейских площадках, и просила главную лигу мира предоставить разрешение её представителям поехать на турнир. Тогдашний комиссар НБА Дэвид Стерн сначала ответил отказом, но его помощники сумели различными аргументами убедить еще не такого опытного функционера.

Легендарная Dream Team не просто ответила на первый вызов, она его уничтожила. Прошло уже более трех десятилетий с момента легендарного выступления США на ОИ-1992. И кажется, страны Европы и мира снова сумели обновить себя, чтобы наконец-то настал второй вызов.

Последние два чемпионата мира для США закончились без медалей, чего не было с 60-х годов. Стало понятно, что великолепные стартовые игроки и звезды второго эшелона уже не могут давать результат против дисциплинированных соперников, у которых в составе на лидирующих позициях такие же топовые исполнители из сильнейшей лиги мира. Шквал критики рос, все были шокированы. Грант Хилл, генеральный менеджер сборной США, и наставник Стив Керр сразу давали понять, что в Париж будут отбираться только сильнейшие.

Old man’s never cry и другие. Обзор состава сборной США

Неудачи сборной, успехи таких игроков как Йокич, Дончич, Адетокумбо, Эмбиид (тогда еще неясно, камерунца или француза) сильно били по самолюбию и журналистов, и зрителей, и игроков с американским паспортом.

Одиозный Дрэймонд Грин, а вслед за ним еще ряд нынешних и бывших игроков НБА, заявили, что чемпионом мира следует считать только триумфатора американской лиги. Весь Twitter "кипел" от призывов собрать новую "Дрим тим", чтобы показать ху из ху.

После некоторого размышления оказалось, что глобально за последние 10 лет до уровня superstar дорос только Джейсон Тейтум. С натяжкой, возможно, еще таким можно считать Энтони Эдвардса, но первый был на провальном ЧМ-2019, а второй не особенно блистал на прошлогоднем Мундобаскете. И от шока, вызванного реальностью, пришлось молиться, чтобы "суперстарые" боги спустились с Олимпа для последнего танца.

39-летний Леброн дал согласие на участие еще в сентябре, что вызвало цепную реакцию. 36-летний Карри посмотрел, что на полке с трофеями есть четыре чемпионских кольца, но ни одной медали Олимпийских игр. Учитывая, что это его последнее окно для участия (если в Стефана не вселится дух известного португальского футболиста К. Р.) в турнире высокого уровня в составе национальной команды, плеймейкер также положительно ответил на призыв выступить за сборную. 35-летний Дюрант, у которого аж три "золота", решил пойти за четвертым.

Леброн Джеймс, Ентоні Девіс та Кевін Дюрант Getty Images

Всех их объединяет один факт — они крутые. Были крутыми 10 лет назад, остаются такими и сейчас. Джеймс продолжает переписывать рекорды, Карри все еще эффективно бегает и бросает, а Дюрант среди главных скореров лиги. Это трио и будет делать погоду, вернее ураган на паркете. Нет сомнений, что именно они будут начинать матчи в стартовой пятерке.

Джейсон Тейтум и Джоэл Эмбиид — главные претенденты на другие свободные два слота. Тейтум - лидер чемпионов НБА, претендент на то, чтобы быть №1 среди американцев после заслуженного ухода на пенсию трех титанов из предыдущего абзаца.

Есть уверенность, что Эмбиид в Париже получит большую порцию "у-у-у" с трибун, даже если будет играть превосходно. Когда на тебя сначала надеются камерунские представители, затем от тебя не отстает главный тренер сборной Франции, а публичную поддержку гарантирует Эммануэль Макрон. А ты выбираешь легкий уровень — паспорт США — будь готов, что это никому не понравится. Американцы были рады, ведь последние два чемпионата мира показали, что борьба под кольцами — это ахиллесова пята коллектива. Можно критиковать Джоэла за нытье, флоппинг, слабую ментальность, но такого доминирующего бигмена США не имели с времен О'Нила/Данкана.

Достаточно солидно выглядит и второй юнит. Адебайо, Холидей, Букер и тот же Тейтум — это триумфаторы прошлых Игр в Токио. Все они имеют свои сильные стороны. Здоровые Деррик Уайт и Энтони Дэвис — одни из лучших "офенс-дифенс" игроков на паркете. Эдвардс и Халибертон провели прорывной сезон, не раз демонстрируя яркие хайлайты. Все это говорит о полном преимуществе сборной США в глубине состава.

Семь из двенадцати игроков ростера уже перешагнули отметку в 30 лет, а большинству из этих семи даже ближе к 40, чем к 30. В других командах также будут свои "деды", но по опыту с Dream Team version 2024 никто не сравнится.

Главный тренер Стив Керр и его основной ассистент Эрик Споэльстра никогда не играли между собой в финале НБА, но начиная с 2011 года только в этом и сезоне 2020/2021 главная серия сезона обходилась без них. На двоих специалисты провели более двух тысяч матчей только в регулярном чемпионате. Умение настраивать игроков pre-game, способность вносить правки in-game, подбирать стратегию, настраивать коллектив — все это они доказали на клубном уровне. К тому же, личной мотивацией для них будет месть перед хейтерами за провал прошлой осенью. Ключевым можно считать, что эти коучи имеют железный авторитет среди игроков, что даст большую синергию.

Головний тренер збірної США Стів Керр Getty Images

Если бы Гари Линекер был звездой баскетбола, он сказал бы: "Баскетбол — простая игра. 10 мужчин 40 минут бегают с мячом, а в конце побеждают американцы". И действительно, главные факты (уровень игры, сила состава, подготовка, культура) полностью говорят о безальтернативном фаворитизме заморской команды.

Будет ли Америка Great Again?

Однак и в плюсах можно одновременно найти минусы. С 28 июля по 11 августа сборной США при идеальном расписании придется сыграть шесть матчей. Звезды коллектива с такой плотностью игр сталкиваются лишь в плей-офф. Учитывая возраст и травматичность, календарь матчей может стать минусом для команды "звездно-полосатых". И Карри, и Джеймс привержены "лоад-менеджменту". Возможно, в групповой стадии удастся экономить силы, но дальше — нет. И с этим у США будут проблемы.

Еще одним фактором не в пользу фаворитов можно считать другие правила и размеры площадки. Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и даже Лука Дончич после переезда в США так и не выиграли Евробаскет или чемпионат мира, провалив матч в играх на вылет. То же самое касается и США. Были поражения от Германии и Литвы. Особенно показательное фиаско от литовцев было тем, что героем игры стал Вайдас Карянаускас из румынской лиги, который без особых проблем "съел" Остина Ривза и других оппонентов, которые за час получают его месячную зарплату. Меньше пространства для разрыва обороны соперника, меньше возможностей для силового прохода, меньше свободных зон — все это большой минус для американцев с их быстрым темпом и большой ставкой на атлетизм.

Более того, яркий баскетбол научились играть все. Результативность всегда была козырем США, но этот козырь уже работает не всегда. Другие сборные бьют американцев их оружием — активной атакой и бросками из-за дуги. За три матча от Литвы, Германии и Канады коллектив Стива Керра пропустил 350 очков. На Олимпиаде-1992 за восемь матчей было пропущено всего 588.

Сама игра последние годы неуклонно смещается в сторону увеличения набранных очков. Не пошло на пользу, что НБА в последние годы стала более "мягкой" в плане защиты. Эти пропущенные 350 очков лишь подтверждают, что аксиома от сборной США "вы забьете нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим" уже не аксиома, а постулат, который за последние годы был опровергнут не раз.

Почему второй вызов от мира еще более опасен для доминирования США? Таланты рождаются теперь везде, а не только в США. Исчезла монополия. В последние шесть лет премию MVP получали баскетболисты, родившиеся за пределами Штатов, но и это не главный сигнал. На последних пяти драфтах НБА в топ-10 из 50 человек пятнадцать — представители других стран. Могло бы быть больше, но №1 драфта 2022 Паоло Банкеро отказал Италии. В период 2010-2014 не американцев было всего 11, а с 2000 по 2004 еще меньше — 8. Скауты команд НБА уже не стесняются искать таланты в структурах европейских команд, а не брать звезд NCAA. Адетокумбо когда-то не подошел Панатинаикосу и Олимпиакосу, и его выбрали из скромного Филатлитикоса, который играл даже не в элите греческого баскетбола. Латвийца Порзингиса нашли в Бетисе, клубе, боровшемся за выживание в чемпионате Испании. Йокич из Меги и Вембаньяма из Леваллуа — далеко не гранды сербской и французской лиги. Глобализация игры говорит, что и близко уже не будет такого доминирования. Не зря фанаты требуют у комиссара ассоциации Адама Сильвера отменить классический Матч звезд, а делать противостояние Америка (США + Канада) против остального мира. И не просто так, ведь звезды из других уголков планеты действительно есть.

Главный конкурент стал еще сильнее

В Токио сборная США проиграла лишь один раз — французам на групповом этапе — 76:83. Да, потом была месть в финале, но отнюдь не уверенная — 87:82.

Джейсон Тейтум (з м'ячем) під час матчу проти Франції на Олімпіаді-2020 Getty Images

С тех пор у французов появился Виктор Вембаньяма. 224-сантиметровый игрок в первый сезон в НБА обновил несколько рекордов, претендовал на звание лучшего игрока защитного плана и стал лидером по количеству блок-шотов. Символично, что гонку в номинации Defensive Player of the Year Виктор проиграл... Руди Гоберу, с которым будет выходить в стартовом составе.

Также в составе будут Николя Батюм, Эван Фурнье и Нандо Де Коло. Все они ветераны, но с достойным опытом игры в НБА. Правда, на данный момент контракт с командой из самой сильной лиги имеет только первый. Ябуселе и Лессорт — звезды финалистов Евролиги — Реала и Панатинаикоса.

У действующих чемпионов мира немцев состав также в большинстве укомплектован представителями самой популярной лиги, у Канады только два игрока из десяти не из НБА. Достаточно таких исполнителей и у сербов с Николой Йокичем во главе.

В 1992 году Чарльз Баркли сказал: "Я ничего не знаю об Анголе. Но Ангола в беде". Это чувство превосходство не покидало американскую сборную и в 1996, и в 2000 году. Но с каждым олимпийским циклом самоуверенность исчезала, исчезала и насмешка над соперниками, а им на смену приходило уважение.

Рост уровня игры в целом по миру, качественная тактическая подготовка основных конкурентов, адаптация к международным правилам, высокие ожидания от фанатов – это все будет психологически давить на команду Стива Керра. Крайняя Олимпиада была взята на морально-волевых, чемпионаты мира принесли провалы. Есть много предпосылок, которые довольно прямо и аргументированно намекают, что last dance в составе сборной для Леброна, Карри, Дюрента, Холидея, Вайта, Дэвиса, вероятно, будет под минорные мотивы.

Руслан Травкін для Чемпіона