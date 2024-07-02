Бостон определился с будущим Михайлюком

Украинский защитник Бостона Святослав Михайлюк летом станет свободным агентом.

Об этом сообщает Basketball Maniacs.

Чемпионы НБА не намерены продлевать с ним контракт и в скором времени украинец станет свободным агентом.

Интерес к украинцу проявляли клубы Евролиги - Реал, Олимпиакос и Панатинаикос.

Михайлюк стал игроком Бостона в 2023 году. В прошлом сезоне он набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи за 10,1 минуты.

Ранее мы сообщали, что Михайлюк стал вторым украинцем в истории после Станислава Медведенко, получившего чемпионство НБА.