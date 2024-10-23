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Бостон повторил рекорд НБА за точными трехочковыми в одном матче

Руслан Травкін — 23 октября, 07:34
Бостон повторил рекорд НБА за точными трехочковыми в одном матче
x.com/celtics

Бостон Селтикс в матче-открытии сезона-2024/25 против Никс попал из-за дуги 29 раз, что является повторением рекорда НБА.

Поединок завершился победой чемпионов НБА со счетом 132:109.

Для 29 точных трехочковых бросков "кельтам" понадобилась 61 попытка (47,5% реализации). Рекорд принадлежал Милуоки. Игроки Бакс попали 29 дальних в матче с Майами Хит в 2020 году.

Следует отметить, что 29-й дальний Бостон попал за 9 минут до конца игры, но после этого баскетболисты "зелено-белых" не попадали из-за дуги.

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