Багатскис: Приглашение в сборную – подоходный налог каждого баскетболиста

21 и 24 февраля мужская сборная Украины по баскетболу проведет решающие матчи отборочного турнира Евробаскета-2025. Соперниками нашей команды станут сборные Словении и Португалии.

У команды сейчас очень тяжелая турнирная ситуация, даже при двух победах команда не гарантирует себе выход на Евробаскет. Но потеряно далеко не все. Решать задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы команда будет с новым-старым главным тренером латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом.

29 декабря 2024 года Федерация баскетбола Украины объявила о возвращении Айнарса Багатскиса на пост главного тренера сборной Украины. Специалист вернулся на должность рулевого национальной команды спустя менее чем 2 года.

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В марте 2023-го года он покинул команду сразу по окончании квалификации чемпионата мира-2023. Команда тогда не смогла квалифицироваться на мировое первенство. В первый раз Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось вывести команду на Евробаскет-2021, выиграв свою группу отборочного турнира.

Из-за пандемии коронавируса Евробаскет прошел в 2022-м. На том турнире Багатскису удалось вывести сборную Украины в плей-офф, где команда остановилась на стадии 1/8 финала. В итоге сборная Украины заняла 12-е место на турнире.

Чемпион поговорил с новым-старым главным тренером сборной Украины о мотивации к возвращению, том, насколько изменилась команда, соперниках и шансах на попадание в финальный турнир Евробаскета.

– Айнарс, вы вернулись в сборную Украины менее, чем спустя два года. Какие ощущения?

– Очень хорошие. Может быть, даже вот такого потрясения в моей жизни долго не было. Чуть-чуть, не хватало этого, какой-то встряски. И сейчас, когда я вернулся назад, получаю эти эмоции по полной. Повторюсь, очень хорошие ощущения.

Я даже не брал долго время на раздумья, когда мне предложили вернуться в сборную. И не могу сказать, что все это время чувствовал, что был далеко от сборной. Можно сказать, вернулся домой.

– Вы наверняка следили за командой в нынешнем отборочном турнире к Евробаскету. Насколько сборная изменилась?

– Ничего, по большому счету, не поменялось. Как я говорил, мне очень нравится эта атмосфера, атмосфера сборной. Я всегда говорил, что для игроков, и, в каком-то смысле, для тренеров каждой страны, если ты приглашен играть в сборную, ты никогда не должен отказаться.

Это, условно, такой подоходный налог, который ты должен заплатить своей стране за то, что из тебя сделали баскетболиста. Ведь первые шаги в баскетболе, в любом случае, ты начинаешь делать в своей стране у своих тренеров. Это потом уже, как судьба распорядится.

Айнарс Багатскіс Федерація баскетболу України

И потом, я все равно остаюсь при своем мнении, что очень часто игроки свой лучший баскетбол, самый качественный баскетбол, показывают в сборной, когда они вместе. Потому что только в сборной ты по-особому чувствуешь командную химию, атмосферу, налаживается понимание друг друга партнерами. Без этого тоже в баскетболе никак.

Вот поэтому сборная – это всегда на все 10 баллов.

– У команды сейчас критическая ситуация, но все еще может измениться...

– Конечно, вся команда понимает значение этих игр. Мы знаем, для чего мы здесь, мы знаем, что мы хотим сделать. Прежде всего, нам нужно сделать то, что зависит от нас. А потом... Я общался с тренером сборной Израиля, тот мне обещал, что они сделают все, чтобы выиграть свои матчи. Чтобы мы с соперниками были в равных условиях. Кроме того, это профессиональный спорт, они хотят выиграть группу, они хотят выйти на Евробаскет с первого места.

Но, повторюсь, прежде всего, мы должны сделать то, что от нас зависит. А потом уже ждать результатов параллельных матчей.

– Подготовкой довольны? Проблемы есть?

– Есть проблемы, конечно. Я не буду говорить, что все очень хорошо, все очень гладко, хотя бы потому, что в первые четыре дня сбора на тренировках отсутствовали четыре игрока, соответственно, мы не могли провести полноценные тренировки. Есть заболевшие, есть игроки с микротравмами… Только сейчас все собрались и полностью готовы к работе.

Айнарс Багатскіс Федерація баскетболу України

Но есть и то, что в прямом смысле радует – отношение игроков к работе, их желание. Огромная агрессивность, дикое желание выиграть, если хотите.

– Насколько вы довольны тем составом, который удалось собрать на эти две заключительные игры?

– Я собирал этот состав, отталкиваясь от командной игры, которую я хочу увидеть в февральских матчах. Несколько дней назад стало известно, что Артем Ковалев, который был в этом списке, не сможет помочь, ведь ему нужна операция на мениске.

В целом, если говорить по игрокам, то есть лидеры, статус которых вопросов не вызывает. Есть опытные игроки, есть игроки, которые должны понять свои функции, что от них потребуется в нападении. Есть молодые игроки, которые получат шанс по крайней мере в тренировочном процессе. И потом мы будем формировать состав непосредственно под матчи.

– Поделитесь мыслями про тактику на предстоящие матчи?

– Реймондс Фелдманис уже сделал нарезки матчей против Словении и Португалии, мы сделали анализ этих игр. По моему мнению, мы должны сыграть более мобильным составом и больше думать об агрессивной защите, начиная с защиты 1 на 1.

Сейчас я вижу, что большие роли будут у Ткаченко и Крутоуса. Очень надеюсь, что кто-то поймет, а кто-то вспомнит, как я вижу баскетбол. Большая часть игроков из этого состава работали со мной, они знают чего ожидать. Мы попробуем подготовить маленькие сюрпризы, но изменить что-то глобально за такой короткий срок очень трудно.

Тренерський штаб Айнарса Багатскіса Федерація баскетболу України

В предстоящих матчах на позиции четвертого номера такой игрок как Ковалев, мог бы помочь и в определенной степени изменить рисунок игры. У него есть очень много игрового времени в Эстонии, где он много играет с мячом, хотелось это использовать в сборной. Но теперь уже в следующий раз.

– В сборной есть определенные изменения по сравнению с предыдущим игровым окном. Прокомментируйте замену в задней линии, где вместо Ильи Сидорова в состав вернулся опытный Денис Лукашов.

– Сидоров проводит хорошие матчи в составе рижского ВЭФа. Но я решил вернуть в сборную Лукашова по той причине, что он опытный игрок, который хорошо знает свою роль и может помочь на те минуты, которые ему будет отведены. Плюс он хорошо проводит сезон, играя от трехочкового броска, забивая в своем клубе почти 50% дальних кидков. Как мне кажется, команде в какой-то степени сборной не хватало таких игроков.

– В команде будет дебютант – Михаил Бублик. Какие у него и других молодых игроков шансы дебютировать за национальную команду?

– Бублик абсолютный лидер Кривбасса, он берет на себя ответственность. Он не боится брать на себя игру и использует свои шансы. Мы решили посмотреть на него, он получит возможность поработать с лучшими игроками страны, против опытных сборников, которые играют в баскетбол далеко не первый год. Посмотрим, как он будет выглядеть на фоне этих баскетболистов.

Михайло Бублик (1 номер) Федерація баскетболу України

Шанс получить игровое время будет у всех, ведь все игроки из списка – это кандидаты в финальную 12-ку. И мне очень бы хотелось, чтобы на тренировке молодые игроки давали бой, а опытные игроки чувствовали это давление. Если будет синергия между тем, что молодой хочет что-то доказать, а опытный будет защищать свое место в составе, тогда мы хорошо подготовимся.

Относительно второго матча, то в Португалию поедут 12 игроков.