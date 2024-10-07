Защитник сборной Украины перешел в американский клуб

Защитник юниорской сборной Украины (U-18) Арсений Колобов в следующем сезоне будет выступать за университетскую команду Rhode Island Rams, выступающую в NCAA Division I.

Об этом сообщает ФБУ.

Перед переездом в США игрок с 15-летнего возраста играл в Испании.

Напомним, Колобов играл за сборную Украины U-18 на чемпионате Европы-2024 Дивизиона В в Скопье (Северная Македония), где "сине-желтые" стали 13-ми. На турнире он в среднем набирал 7 очков, 2.4 подбора по 2 передачи и перехват за 25.2 минуты на площадке.

Отметим, что в этом сезоне в студенческой лиге США заявлены еще шесть украинских игроков – Максим Шульга (VCU Rams), Павел Дзюба (Eastern Washington Eagles), Михаил Бедностин (Lafayette Leopards), Никита Константиновский (Notre Dame Fighting Irish), Александр Кобзистый Ducks) и Екатерина Коваль (Notre Dame).

Накануне сообщалось, что игрок юниорской сборной Украины Михаил Липка в следующем сезоне будет выступать за Royal Crown School из Торонто.