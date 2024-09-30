Форвард сборной Украины перешел в канадский клуб

Игрок юниорской сборной Украины Михаил Липка в следующем сезоне выступит за Royal Crown School из Торонто (Канада).

Об этом сообщает ФБУ.

Новая команда украинца выиграла два последних чемпионата Ontario Scholastic Basketball Association.

Напомним, Липка играл за сборную Украины U-18 на чемпионате Европы-2024 Дивизиона В в Скопье (Северная Македония), где "сине-желтые" стали 13-ми. На турнире Михаил провел на турнире все восемь игр, в среднем за 12.6 минут получил 3.1 очка, 3 подбора и 0.5 передачи.

Нападающий объяснил свой переезд в Северную Америку желанием играть за студенческую команду США или Канады.

"В будущем хочу играть за студенческую команду США или Канады, поэтому я и переехал в Северную Америку. Когда выступаешь здесь, то легче привлечь к себе внимание тренеров колледжей. Для достижения своей цели мне нужно очень усердно работать. Вариант играть за эту школу" явился после того, как лично обратился к ее тренерам и послал свое видео. Очень рад получить возможность представлять Royal Crown High School. Весь мой упорный труд начинает окупаться, не планирую останавливаться на достигнутом, имею большие цели и надежды на этот сезон с новым коллективом", – заявил Липка.

В прошлом сезоне 18-летний Липка выступал в системе словенского клуба Слован Любляна в турнирах второго местного дивизиона, U-18 и U-20.