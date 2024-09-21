Игрок сборной Украины продолжит карьеру в команде NCAA
Олександр Кобзистий
ФБУ
Форвард сборной Украины Александр Кобзистый станет игроком университета Орегон, выступающего в первом дивизионе NCAA.
Об этом сообщает Sport.ua.
21-летний баскетболист последние 5 лет играл за сербскую Мегу. Вторую половину сезона 2023/24 Александр пропустил из-за травмы плеча.
Как пишет источник, за Орегон Дакс Кобзистый отыграет год с правом остаться на еще один. Летом он дебютировал за сборную Украины.
Александр – сын легендарного украинского баскетболиста Виктора Кобзистого. Его отец многие годы был важным игроком сборной Украины. Виктор погиб в результате ракетного обстрела Львова 29 декабря 2023 года.