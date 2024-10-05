Игрок сборной Украины продолжит карьеру в США

Форвард сборной Украины Александр Кобзистый усилил команду Орегон Дакс, выступающую в первом дивизионе NCAA.

Об этом сообщил сайт Oregonlive и скаут Арман Йович в соцсети "Х" (Twitter).

21-летний баскетболист последние 5 лет играл за сербскую Мегу. Вторую половину сезона 2023/24 Александр пропустил из-за травмы плеча.

"Мы надеемся, что мы сможем ускорить его акклиматизацию, потому что ребята были вместе восемь недель летом, поэтому он сильно отстал. Он действительно может увеличить нашу глубину состава.

Я еще точно не знаю, что он может сделать для нас как игрок, но он точно хороший молодой парень, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним", – сказал наставник Орегона Дэйна Альтман.