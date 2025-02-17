Повезло выбраться живым: пилот NASCAR попал в серьезную аварию на Дайтоне 500

Прошлой ночью во Флориде стартовал сезон в серии NASCAR известной гонкой Дайтона 500, во время которой гонщик Райан Прис оказался в эпицентре аварии.

Об этом сообщает Motorsport.

За пять кругов до финиша одного из лидеров заезда Кристофера Белла развернуло, из-за чего он зацепился за стену, теряя позиции. В результате контакта со стеной он влетел в Райана Приса, который занимал двенадцатое место.

Из-за того, что она была блокирована соперником с левой стороны, после удара машиной Белла машина Приса взлетела вверх, перевернулась на крышу и влетела в стену.

К счастью, 34-летний американец смог выбраться из разбитого болида самостоятельно.

"Я не знаю, это диффузор, или что-то другое делает эти машины похожими на лист фанеры, когда вы гоняетесь в ветреный день. Но когда машина поехала и стало очень тихо, все, о чем я думал – это моя дочь. Мне повезло уйти оттуда, но мы подбираемся очень близко к тем, кто не может этого сделать. Очень благодарен, но да, это отстой. Все произошло очень быстро. Очень обидно, когда ты заканчиваешь свой день вот так", – сказал Прис после того, как его выписали из полевого реабилитационного центра.

Напомним, что за несколько дней до старта сезона в NASCAR известный рэпер Питбуль объявил о том, что он покинул команду Trackhouse Racing, совладельцем которой он был с 2021 года.

Ранее стало известно, что президент ФИА Мохаммед Бен Сулаем мечтает о том, чтобы в Формуле-1 появилась двенадцатая команда.