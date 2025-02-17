Следующий шаг – Китай: ФИА хочет добавить двенадцатую команду в Формулу-1

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем не скрывает своего желания видеть на стартовой решетке Формулы-1 двенадцать команд.

Слова 63-летнего бывшего гонщика приводит RacingNews365.

Бен Сулаем похвалил себя за то, что ему удалось убедить участников "королевы автоспорта" согласиться на появление одиннадцатой команды, которой в 2026 году станет Кадиллак.

А теперь он нацелен на команду с другого крупного рынка, а именно Китая.

"20 гонок в календаре было достаточно. С самого начала я думал, что нам нужно меньше Гран-при, но больше команд. Вот почему мы привлекли Дженерал Моторс и Кадиллак. Многие были против, но я считаю, что это хорошее решение для спорта. Мы должны думать о количестве или качестве? Нам нужны качественные конюшни. Последние два года я мечтал о том, чтобы большие страны присутствовали в Формуле-1. США будут с Дженерал Моторс. Следующим шагом будет появление китайского производителя. У нас уже есть гонщик (Чжоу Гуаньюй, резервный пилот Феррари, экс-пилот Заубера)", – заявил Бен Сулаем.

Напомним, что Кадиллак пока что не определился с составом гонщиков, которые будут выступать за американскую команду в ее дебютном сезоне в Ф1.

Одним из них может стать бывший напарник Макса Ферстаппена по Ред Булл, который ведет переговоры с коллективов о месте на стартовой решетке в 2026 году.