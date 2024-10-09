В центре Киева выставили болид Формулы-1

В центре Киева выставили для осмотра болид Формулы-1, принадлежавший команде Toyota.

В настоящее время автомобиль находится на осмотре возле Национального транспортного университета.

Отметим, что Toyota TF108 был разработан в 2008 году для участия в "королевской автогонке." На нем участвовали в гонках Ярно Трулли и Тим Глок, которые по итогам сезона расположились рядом в общем зачете пилотов – Трулли стал 9-м, а Глок занял 10-ю позицию.

Напомним, в настоящее время Формула-1 находится на осенней паузе после Гран-при Сингапура, где победил пилот Макларен Ландо Норрис. Благодаря этому он сократил отставание от Макса Ферстаппена из Ред Булл до 52 очков в общем зачете пилотов.

Следующим этапом станет Гран-при США в Остине, которое начнется практиками 18 октября.