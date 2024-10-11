Гаас объявили о сотрудничестве с Toyota
HAAS
Команда Формулы-1 Гаас объявила о начале сотрудничества с Toyota Gazoo Racing, гоночным подразделением японского автопроизводителя.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
Японская компания будет иметь статус официального технического партнера американского коллектива. Стороны будут обмениваться техническими знаниями и ресурсами.
Как отмечается, Гаас получат доступ к техническим мощностям Toyota Gazoo Racing, а в ответ предложат свой опыт и коммерческие преимущества как участник Формулы 1.
"Toyota Gazoo Racing будет и в дальнейшем развивать собственные знания и навыки в различных сферах, сотрудничая с командой, которая соревнуется на передовых позициях мирового автоспорта", - пресс-служба.
Напомним, Toyota участвовала в Формуле-1 с 2002 по 2009 годы. Команда завоевала два поула, 13 раз финишировала на подиуме, но не имела ни одной победы на Гран-при. За нее выступали такие пилоты, как Ральф Шумахер, Камуи Кобаяси и др.