Гаас объявили о сотрудничестве с Toyota

Команда Формулы-1 Гаас объявила о начале сотрудничества с Toyota Gazoo Racing, гоночным подразделением японского автопроизводителя.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Японская компания будет иметь статус официального технического партнера американского коллектива. Стороны будут обмениваться техническими знаниями и ресурсами.

Как отмечается, Гаас получат доступ к техническим мощностям Toyota Gazoo Racing, а в ответ предложат свой опыт и коммерческие преимущества как участник Формулы 1.