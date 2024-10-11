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Чемпион Автоспорт

Гаас объявили о сотрудничестве с Toyota

Андрій Яросименко — 11 октября, 11:41
Гаас объявили о сотрудничестве с Toyota
HAAS

Команда Формулы-1 Гаас объявила о начале сотрудничества с Toyota Gazoo Racing, гоночным подразделением японского автопроизводителя.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Японская компания будет иметь статус официального технического партнера американского коллектива. Стороны будут обмениваться техническими знаниями и ресурсами.

Как отмечается, Гаас получат доступ к техническим мощностям Toyota Gazoo Racing, а в ответ предложат свой опыт и коммерческие преимущества как участник Формулы 1.

"Toyota Gazoo Racing будет и в дальнейшем развивать собственные знания и навыки в различных сферах, сотрудничая с командой, которая соревнуется на передовых позициях мирового автоспорта", - пресс-служба.

Напомним, Toyota участвовала в Формуле-1 с 2002 по 2009 годы. Команда завоевала два поула, 13 раз финишировала на подиуме, но не имела ни одной победы на Гран-при. За нее выступали такие пилоты, как Ральф Шумахер, Камуи Кобаяси и др.

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