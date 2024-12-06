Маленький лающий терьер: Вольфф резко высказался о Хорнере

Руководитель Мерседес Тото Вольфф выступил с резкой критикой своего коллеги из Ред Булл Кристиана Хорнера.

Австрийский инвестор очень бурно отреагировал на то, что Кристиан назвал пилота "серебряных стрел" Рассела "истерическим".

Заявление Вольффа приводит ESPN.

"Это просто слабо. В конце концов, что ты решил, что можешь критиковать моего пилота? Как это происходит?" Маленький лающий терьер. Всегда что-то говорит. Когда что-то происходит между водителями – это остается между водителями. Но когда руководитель другой команды называет моего пилота истерическим – это переходит границу", – разозлился австриец.

Напомним, что за последние дни разгорелся значительный конфликт между Джорджем Расселом и Максом Ферстаппеном, который начал обвинять друг друга в разных вещах.

Отметим, что ни Ред Булл, ни Мерседес уже не претендуют на победу в Кубке конструкторов.

Ранее ситуацию между пилотами прокомментировал Ландо Норрис.