Легендарный Петрансель после годичной паузы вернется на ралли Дакар

Легендарный французский пилот Стефан Петрансель вернется на ралли Дакар. В прошлом году он впервые пропустил соревнования с 1994 года.

Об этом сообщает Leparisien.fr.

Он будет выступать за команду Defender Rally. Напарником Петеранселя будет молодой 25-летний литовец Рокас Бачушка. Имя третьего пилота будет объявлено позже.

"Чемпионат мира по ралли-рейдам - это вершина соревнований по ралли и бездорожью, а Defender - это культовый и мощный внедорожник, поэтому для меня это идеальная пара. Команда предана чемпионату и стремится побеждать. Я с нетерпением жду этого нового вызова, и вместе надеюсь, что мы сможем вывести Defender на высшую ступеньку пьедестала", – цитирует слова Стефана Dakar.com.

Ралли Дакар 2026 пройдет с 3 по 17 января. Общая длина маршрута составит 7700 км.

Петрансель - легенда автоспорта. Он 14 раз побеждал на ралли Дакар – шесть побед в категории мотоциклы, а 8 за рулем автомобиля.

Ралли-рейд 2026 года станет 36-м Дакаром в карьере 59-летнего (на момент гонки ему будет 60) француза. В последний раз он побеждал в 2021 году.

Напомним, испанец Карлос Сайнс-старший, который четыре раза становился победителем ралли Дакара, может стать президентом Международной федерации автоспорта (FIA).