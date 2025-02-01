4-кратный победитель Дакара попал в аварию: его ввели в искусственную кому

Матье Бомель, бывший штурман Нассера Аль-Аттии, попал в ДТП. Сейчас он находится в искусственной коме.

Об этом сообщает La Provence.

Отмечается, что авария произошла 29 января вечером, когда Бомель был в пути к историческому ралли Монте-Карло.

"Он увидел поврежденную машину и остановился, чтобы помочь людям, когда появилась другая машина и сбила его", – объясняет его отец Жерар Бомель.

Отец штурмана также отметил, что его сын получил травмы обеих ног, и что он был в сознании, когда его сбили.

По данным L'Union de Reims, за рулем автомобиля, что сбил штурмана, была 73-летняя женщина. У нее легкие травмы, поэтому ее доставили в больницу. Тест на алкоголь и наркотики оказался отрицательным. Ее пассажир, 70-летний мужчина, получил легкие травмы, но его состояние не нуждалось в госпитализации.

Напомним, Бомель в партнерстве с Насером аль-Аттией четыре раза выигрывал Дакар: в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах. Однако в 2024 году они разорвали сотрудничество.