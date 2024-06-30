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Чемпион Автоспорт

Рассел выиграл Гран-при Австрии из-за аварии Норриса и Ферстаппена

Станіслав Лисак — 30 июня, 17:29
Рассел выиграл Гран-при Австрии из-за аварии Норриса и Ферстаппена

Пилот Мерседес Джордж Расселл одержал победу на десятом этапе Формулы-1 — Гран-при Австрии. Для британца эта победа стала второй у Ф-1.

Вторым финишировал гонщик Макларен Оскар Пиастри, третьим стал Карлос Сайнс из Феррари.

Рассел долгое время шел на третьей позиции, однако из-за столкновений Ландо Норриса и Макса Ферстаппена британец стал лидером гонки, ставшей для него триумфальной.

Результаты Гран-при Испании

  1. Джордж Рассел (Мерседес)
  2. Оскар Пиастри (Макларен)
  3. Карлос Сайнс (Феррари)
  4. Льюис Хэмильтон (Мерседес)
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  6. Нико Гюлькенберг (Хаас)
  7. Серхио Перес (Ред Булл)
  8. Кевин Магнуссен (Хаас)
  9. Даниель Риккардо (РБ)
  10. Пьер Гасли (Альпин)

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