Рассел выиграл Гран-при Австрии из-за аварии Норриса и Ферстаппена

Пилот Мерседес Джордж Расселл одержал победу на десятом этапе Формулы-1 — Гран-при Австрии. Для британца эта победа стала второй у Ф-1.

Вторым финишировал гонщик Макларен Оскар Пиастри, третьим стал Карлос Сайнс из Феррари.

Рассел долгое время шел на третьей позиции, однако из-за столкновений Ландо Норриса и Макса Ферстаппена британец стал лидером гонки, ставшей для него триумфальной.

Результаты Гран-при Испании