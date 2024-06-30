Рассел выиграл Гран-при Австрии из-за аварии Норриса и Ферстаппена
Пилот Мерседес Джордж Расселл одержал победу на десятом этапе Формулы-1 — Гран-при Австрии. Для британца эта победа стала второй у Ф-1.
Вторым финишировал гонщик Макларен Оскар Пиастри, третьим стал Карлос Сайнс из Феррари.
Рассел долгое время шел на третьей позиции, однако из-за столкновений Ландо Норриса и Макса Ферстаппена британец стал лидером гонки, ставшей для него триумфальной.
Результаты Гран-при Испании
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Льюис Хэмильтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Нико Гюлькенберг (Хаас)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Даниель Риккардо (РБ)
- Пьер Гасли (Альпин)