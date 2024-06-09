Ферстаппен выиграл дождевое Гран-при Канады

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу на девятом этапе Формулы-1 – Гран-при Канады. Для нидерландца этот триумф стал третьим подряд на автодроме имени Жиля Вильнева и 60-й в Ф-1.

Гонка началась во время дождя и всех удивила команда Хаас, выпустившая своих пилотов на дождевом, а не промежуточном комплекте резины. Оба гонщика американской команды выдали мощный старт и совершили немало обгонов, но когда трасса подсохла, Нико Гюлькенберг и Кевин Магнуссен были вынуждены заранее ехать на пит-стоп, что отбросило их с топ-10.

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The K-Mag charge continues 🤯



He's past Piastri and up to P4 - ten places in four laps! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8V5Mpua7w9 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

После вылета и аварии Логана Сарджента уехала машина безопасности, изменившая ситуацию в лидерской группе. Макс Ферстаппен вышел на первую позицию, которую сумел сохранить по итогам гонки.

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⚠️ @astonmartin SAFETY CAR still on track ⚠️



Verstappen leads, Russell is second, Norris is third#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TPPZrTyi8H — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Отметим, что очень неудачный старт продемонстрировала команда Феррари, после провальной квалификации допустившая стратегические ошибки и снявшая обоих своих пилотов с дистанции.

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Leclerc, who gambled with slick tyres just before the heavens opened, makes it back to the pits for inters, but he drops to P19 😩#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/OtG0UDxNa2 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Неудачно отличился и напарник Ферстаппена Серхио Перес, из-за ошибки повредивший заднее антикрыло и также сошедший с трассы.

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What has happened to Perez? He makes it back to the pits with a mangled rear wing#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/IUDDdzXfrh — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Авария Карлоса Сайнца и Александра Албона привела ко второму сейфту наказания, которым воспользовались пилоты Мерседеса. Джордж Рассел и Льюис Гамильтон смогли обойти Оскара Пиастри, однако второе место осталось за Ландо Норрисом.

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Mercedes ⚔️ Mercedes



And Russell dives down the inside at the final corner and retakes P3 off Hamilton 🤯#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XgXCmXVZb3 — Formula 1 (@F1) June 9, 2024

Результаты Гран-при Канады.

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) +3,879 Ландо Норрис (Макларен) +4,317 Льюис Гамильтон (Мерседес) +4,915 Оскар Пиастри (Макларен) +10,199 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +17,510 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +23,625 Даниэль Риккардо (РБ) +28,672 Пьер Гасли (Альпин) +30,021 Эстебан Окон (Альпин) +30,313 Нико Гюлькенберг (Хаас) +30,824 Кевин Магнуссен (Хаас) +31,253 Вальттери Боттас (Заубер) +40,487 Юки Цунода (РБ) +52,694 Чжоу Гуанью (Заубер) +1 круг

Не финишировали