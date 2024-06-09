Ферстаппен выиграл дождевое Гран-при Канады
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу на девятом этапе Формулы-1 – Гран-при Канады. Для нидерландца этот триумф стал третьим подряд на автодроме имени Жиля Вильнева и 60-й в Ф-1.
Гонка началась во время дождя и всех удивила команда Хаас, выпустившая своих пилотов на дождевом, а не промежуточном комплекте резины. Оба гонщика американской команды выдали мощный старт и совершили немало обгонов, но когда трасса подсохла, Нико Гюлькенберг и Кевин Магнуссен были вынуждены заранее ехать на пит-стоп, что отбросило их с топ-10.
После вылета и аварии Логана Сарджента уехала машина безопасности, изменившая ситуацию в лидерской группе. Макс Ферстаппен вышел на первую позицию, которую сумел сохранить по итогам гонки.
Отметим, что очень неудачный старт продемонстрировала команда Феррари, после провальной квалификации допустившая стратегические ошибки и снявшая обоих своих пилотов с дистанции.
Неудачно отличился и напарник Ферстаппена Серхио Перес, из-за ошибки повредивший заднее антикрыло и также сошедший с трассы.
Авария Карлоса Сайнца и Александра Албона привела ко второму сейфту наказания, которым воспользовались пилоты Мерседеса. Джордж Рассел и Льюис Гамильтон смогли обойти Оскара Пиастри, однако второе место осталось за Ландо Норрисом.
Результаты Гран-при Канады.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес) +3,879
- Ландо Норрис (Макларен) +4,317
- Льюис Гамильтон (Мерседес) +4,915
- Оскар Пиастри (Макларен) +10,199
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +17,510
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +23,625
- Даниэль Риккардо (РБ) +28,672
- Пьер Гасли (Альпин) +30,021
- Эстебан Окон (Альпин) +30,313
- Нико Гюлькенберг (Хаас) +30,824
- Кевин Магнуссен (Хаас) +31,253
- Вальттери Боттас (Заубер) +40,487
- Юки Цунода (РБ) +52,694
- Чжоу Гуанью (Заубер) +1 круг
Не финишировали
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Александр Албон (Уильямс)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Логан Сарджент (Уильямс)