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Ферстаппен выиграл дождевое Гран-при Канады

Станіслав Лисак — 9 июня, 22:51
Ферстаппен выиграл дождевое Гран-при Канады

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу на девятом этапе Формулы-1 – Гран-при Канады. Для нидерландца этот триумф стал третьим подряд на автодроме имени Жиля Вильнева и 60-й в Ф-1.

Гонка началась во время дождя и всех удивила команда Хаас, выпустившая своих пилотов на дождевом, а не промежуточном комплекте резины. Оба гонщика американской команды выдали мощный старт и совершили немало обгонов, но когда трасса подсохла, Нико Гюлькенберг и Кевин Магнуссен были вынуждены заранее ехать на пит-стоп, что отбросило их с топ-10.

После вылета и аварии Логана Сарджента уехала машина безопасности, изменившая ситуацию в лидерской группе. Макс Ферстаппен вышел на первую позицию, которую сумел сохранить по итогам гонки.

Отметим, что очень неудачный старт продемонстрировала команда Феррари, после провальной квалификации допустившая стратегические ошибки и снявшая обоих своих пилотов с дистанции.

Неудачно отличился и напарник Ферстаппена Серхио Перес, из-за ошибки повредивший заднее антикрыло и также сошедший с трассы.

Авария Карлоса Сайнца и Александра Албона привела ко второму сейфту наказания, которым воспользовались пилоты Мерседеса. Джордж Рассел и Льюис Гамильтон смогли обойти Оскара Пиастри, однако второе место осталось за Ландо Норрисом.

Результаты Гран-при Канады.

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Джордж Расселл (Мерседес) +3,879
  3. Ландо Норрис (Макларен) +4,317
  4. Льюис Гамильтон (Мерседес) +4,915
  5. Оскар Пиастри (Макларен) +10,199
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +17,510
  7. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +23,625
  8. Даниэль Риккардо (РБ) +28,672
  9. Пьер Гасли (Альпин) +30,021
  10. Эстебан Окон (Альпин) +30,313
  11. Нико Гюлькенберг (Хаас) +30,824
  12. Кевин Магнуссен (Хаас) +31,253
  13. Вальттери Боттас (Заубер) +40,487
  14. Юки Цунода (РБ) +52,694
  15. Чжоу Гуанью (Заубер) +1 круг

Не финишировали

  • Карлос Сайнс (Феррари)
  • Александр Албон (Уильямс)
  • Серхио Перес (Ред Булл)
  • Шарль Леклер (Феррари)
  • Логан Сарджент (Уильямс)
Red Bull Макс Ферстаппен Формула 1

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