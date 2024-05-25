Леклер выиграл домашнюю квалификацию Гран-при Монако
Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл квалификацию восьмого этапа сезона Формулы-1 - Гран-при Монако.
Вторым финишировал гонщик Макларен Оскар Пиастри, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Впервые в сезоне поул-позишн добыл не лидер чемпионата Макс Ферстаппен, выступающий за Ред Булл.
Результаты квалификации
- Шарль Леклер (Феррари)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Юки Цунода (РБ)
- Александр Албон (Уильямс)
- Пьер Гасли (Альпин)
Для Феррари эта победа в квалификации стала 250-й в истории.
Отметим, что Ферстаппен не смог побить рекорд Айртона Сенны по количеству выигранных квалификаций подряд. Действующий чемпион мира и легендарный бразилец имеют по 8 подряд выигранных поулов.
Главная гонка этого уикенда запланирована на 26 мая, начало - в 16:00 по киевскому времени. Это будет 70-й старт на городской трассе в Монте-Карло.
Рекордсменом по количеству побед в Гран-при Монако является Айртон Сенна - 6 выигранных гонок. Среди действующих пилотов на этой трассе чаще всего триумфовал Льюис Гамильтон, выступающий за Мерседес - 3 победы.