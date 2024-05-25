Леклер выиграл домашнюю квалификацию Гран-при Монако

Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл квалификацию восьмого этапа сезона Формулы-1 - Гран-при Монако.

Вторым финишировал гонщик Макларен Оскар Пиастри, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Впервые в сезоне поул-позишн добыл не лидер чемпионата Макс Ферстаппен, выступающий за Ред Булл.

Результаты квалификации

Шарль Леклер (Феррари) Оскар Пиастри (Макларен) Карлос Сайнс (Феррари) Ландо Норрис (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Юки Цунода (РБ) Александр Албон (Уильямс) Пьер Гасли (Альпин)

Для Феррари эта победа в квалификации стала 250-й в истории.

Отметим, что Ферстаппен не смог побить рекорд Айртона Сенны по количеству выигранных квалификаций подряд. Действующий чемпион мира и легендарный бразилец имеют по 8 подряд выигранных поулов.

Главная гонка этого уикенда запланирована на 26 мая, начало - в 16:00 по киевскому времени. Это будет 70-й старт на городской трассе в Монте-Карло.

Рекордсменом по количеству побед в Гран-при Монако является Айртон Сенна - 6 выигранных гонок. Среди действующих пилотов на этой трассе чаще всего триумфовал Льюис Гамильтон, выступающий за Мерседес - 3 победы.