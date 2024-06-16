Феррари одержала волевую победу на 24 часа Ле-Мана

Феррари стала победителем 92-й гонки "24 часа Ле-Мана".

В течение длительного времени лидировали Toyota и Porsche, но за два часа до финиша пошел дождь, перевернувший ход гонки. После финальной серии пит-стопов пилоты Феррари Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен выбились в лидеры и уже никому не отдавали первенство.

Феррари триумфует в Ле-Мане второй год подряд. В общей сложности это 11 победа "красных" в "Гран-при выносливости и экономичности".