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Чемпион Автоспорт

Феррари одержала волевую победу на 24 часа Ле-Мана

Игорь Чернявский — 16 июня, 18:25
Феррари одержала волевую победу на 24 часа Ле-Мана

Феррари стала победителем 92-й гонки "24 часа Ле-Мана".

В течение длительного времени лидировали Toyota и Porsche, но за два часа до финиша пошел дождь, перевернувший ход гонки. После финальной серии пит-стопов пилоты Феррари Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен выбились в лидеры и уже никому не отдавали первенство.

Феррари триумфует в Ле-Мане второй год подряд. В общей сложности это 11 победа "красных" в "Гран-при выносливости и экономичности".

Ferrari

Ferrari

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