Норрис отдал Пиастри первую победу в Формуле-1
Пилот Макларен Оскар Пиастри одержал победу на тринадцатом этапе Формулы-1 – Гран-при Венгрии. Для австралийца эта победа стала первой в Ф-1.
Вторым стал его напарник Ландо Норрис, а третьим финишировал Льюис Гамильтон из Мерседеса.
Гонка началась с напряженной борьбы Макса Ферстаппена и пилотов Макларен. Пиастри стал лидером после того, как Норрис потерял время в борьбе с Максом на первом повороте. Ферстаппен, хоть и обошел британца, был вынужден отдать вторую позицию Норрису в противоречивом эпизоде.
На 17 круге Льюис Гамильтон спутал карты в борьбе за подиум. Британец пошел на ранний пит-стоп и сделал андеркат Ферстаппену. Макс, после того как сам сменил резину, был уже в 7 секундах позади 7-кратного чемпиона мира.
Главная драма состоялась в борьбе за первую позицию между пилотами Макларена. Пиастри из-за стратегии команды позже пошел на пит-стоп за напарника и оказался вторым. Впоследствии команда несколько раз просила Норриса отдать первую позицию Оскару, но британец игнорировал Макларен, и казалось, что он поставит собственные амбиции выше командных. Однако на последних кругах Ландо все же принял решение пропустить Пиастри и отдать ему первую победу в карьере.
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Результаты Гран-при Венгрии.
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Льюис Гамильтон (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседед)
- Юки Цунода (РБ)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
Отметим, что Пиастри стал 7-м победителем сезона и 115-м за историю Ф-1.