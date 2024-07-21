Норрис отдал Пиастри первую победу в Формуле-1

Пилот Макларен Оскар Пиастри одержал победу на тринадцатом этапе Формулы-1 – Гран-при Венгрии. Для австралийца эта победа стала первой в Ф-1.

Вторым стал его напарник Ландо Норрис, а третьим финишировал Льюис Гамильтон из Мерседеса.

Гонка началась с напряженной борьбы Макса Ферстаппена и пилотов Макларен. Пиастри стал лидером после того, как Норрис потерял время в борьбе с Максом на первом повороте. Ферстаппен, хоть и обошел британца, был вынужден отдать вторую позицию Норрису в противоречивом эпизоде.

Verstappen ran off at Turn 1, Norris wants the place back 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2dzUstxlRN — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

На 17 круге Льюис Гамильтон спутал карты в борьбе за подиум. Британец пошел на ранний пит-стоп и сделал андеркат Ферстаппену. Макс, после того как сам сменил резину, был уже в 7 секундах позади 7-кратного чемпиона мира.

LAP 22/70



Verstappen stops - he's back out SEVEN SECONDS off Hamilton. Lewis is flying on the hard tyre, setting fastest lap after fastest lap#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QhUyMdPdR5 — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Главная драма состоялась в борьбе за первую позицию между пилотами Макларена. Пиастри из-за стратегии команды позже пошел на пит-стоп за напарника и оказался вторым. Впоследствии команда несколько раз просила Норриса отдать первую позицию Оскару, но британец игнорировал Макларен, и казалось, что он поставит собственные амбиции выше командных. Однако на последних кругах Ландо все же принял решение пропустить Пиастри и отдать ему первую победу в карьере.

Новость дополняется...

LAP 69/70



OSCAR PIASTRI LEADS THE GRAND PRIX



Lando Norris did what was asked of him, but now is he fighting back?! 😱#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5Vlk9TY1qb — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Результаты Гран-при Венгрии.

Оскар Пиастри (Макларен) Ландо Норрис (Макларен) Льюис Гамильтон (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррари) Серхио Перес (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседед) Юки Цунода (РБ) Лэнс Стролл (Астон Мартин)

Отметим, что Пиастри стал 7-м победителем сезона и 115-м за историю Ф-1.